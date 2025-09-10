La especia top de la digestión: Debes tenerla en tu arsenal de bienestar

Suscríbete a nuestros canales

El aroma de esta especia es inconfundible en una reconfortante infusión, pero, ofrece beneficios variopintos y es fácil de conseguir. Sigue leyendo para conocer sus propiedades y aportes a la salud.

Poderoso anís

Existen dos tipos de anís: el verde y el estrellado. A pesar de su nombre y sabor notablemente similares, estas semillas no están botánicamente relacionadas. Sin embargo, ambas variedades son valoradas por sus propiedades únicas en la gastronomía, medicina y estética. Conócelas:

El rey de la digestión

Dile adiós a la hinchazón y los gases. Conforme a un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology, el anís tiene un efecto carminativo y antiespasmódico.

Ayuda a relajar los músculos del tracto gastrointestinal, facilitando la expulsión de gases y aliviando la dolorosa hinchazón. También es recomendado contra los cólicos. Sus propiedades calman el intestino y reducen el malestar. Es un excelente aliado de la salud digestiva.

Un escudo contra la gripe y los resfriados

El anís estrellado es la fuente principal de ácido shikímico, un compuesto que la industria farmacéutica utiliza para medicamentos antivirales contra la gripe.

Aparte, su consumo regular puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Prueba hacer una infusión con anís estrellado, canela en rama, clavos de olor y una rodaja de jengibre.

Otra forma de obtener sus beneficios para estos casos es con vaporizaciones. Éstas ayudarán a despejar las vías respiratorias, aliviar la tos y calmar la garganta irritada.

Sedante suave

El efecto sedante del anís lo convierte en un excelente aliado para calmar los nervios y promover un sueño reparador. Una infusión de anís combinado con manzanilla antes de acostarse ayudará a relajar la mente y el cuerpo.

Precauciones

A pesar de sus innumerables beneficios, es crucial consumir anís con conocimiento y moderación. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia, así como las personas con condiciones sensibles a los estrógenos deben tener especial precaución con sus efectos hormonales.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube