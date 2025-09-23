La infusión rica en polifenoles y flavonoides que regula el nivel de presión arterial: esta es la hora ideal para consumirla

Suscríbete a nuestros canales

El consumo excesivo de sal es una de las causas más frecuentes por la cual se eleva el nivel de presión arterial, ya que, el cuero acumula una gran cantidad de sodio, lo cual desencadena la retención de líquidos y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos tiende a generar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, la falta de actividad física también genera que se eleve el nivel de presión arterial, debido a que la persona tiene la posibilidad de sufrir sobrepeso.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para controlar el nivel de presión arterial, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo,

Según la información divulgada por Tua Saúde, la infusión de flor de Jamaica contiene tiene propiedades vitamínicas, polifenoles y flavonoides que regulan el nivel de presión arterial rápidamente.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes consumir el té de flor de Jamaica?

Lo más recomendable es que la persona consuma una taza de té de flor de Jamaica sin azúcar en la mañana (07:00 am) durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que el consumo de alimentos ricos en grasas también es perjudicial para la presión arterial, por ello, lo más idóneo es que la persona establezca una dieta saludable, rica en vitaminas y minerales.

A su vez, es propicio acotar que si la persona tiene un constante descontrol en el nivel de presión arterial se sugiere que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener todos los sistemas del organismo en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

