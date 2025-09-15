La pantorrilla esconde un secreto: controla el azúcar al activar un músculo

Suscríbete a nuestros canales

Un músculo de la pantorrilla, ha demostrado tener un impacto significativo en la regulación del azúcar en la sangre. Investigaciones revelan cómo su correcta activación, puede mejorar el metabolismo de la glucosa.

En la búsqueda constante de estrategias para mantener niveles saludables de azúcar en la sangre, la ciencia ha puesto el foco en un protagonista inesperado: el músculo sóleo.

¿Qué es el músculo sóleo?

El sóleo es un músculo ancho y potente ubicado en la parte posterior de la pierna, debajo de los músculos gemelos.

A diferencia de otros músculos que utilizan principalmente el glucógeno almacenado como fuente de energía, el sóleo tiene una capacidad única para extraer glucosa directamente del torrente sanguíneo. Esta característica lo convierte en un actor clave para la regulación glucémica.

Aprende a activar el músculo

La activación efectiva del sóleo para regular el azúcar en sangre no requiere de un gimnasio ni de un esfuerzo extenuante.

Un estudio liderado por el profesor Marc Hamilton de la Universidad de Houston ha popularizado la "flexión de sóleo" (soleus push-up), un ejercicio que se puede realizar sentado:

Siéntate con los pies apoyados en el suelo y los músculos relajados. Manteniendo la punta del pie en el suelo, eleva el talón todo lo que puedas, de forma suave y controlada. Deja que el talón baje por su propio peso para volver a la posición inicial.

La clave de este ejercicio es su naturaleza de baja intensidad pero de larga duración. Se puede realizar durante periodos prolongados mientras se realiza cualquier actividad.

Otras formas de activar el sóleo:

Elevaciones de pantorrilla estando de pie: despega los talones del piso y mantente de punta unos segundos. Repites varias veces.

despega los talones del piso y mantente de punta unos segundos. Repites varias veces. Caída de talón sostenida: Párate en un escalón o superficie elevada y, apoyando sólo las puntas de tus pies en la parte elevada, deja caer los talones al nivel inferior despacio. Repite varias veces.

Beneficios Clave para la Salud Metabólica

La investigación ha demostrado que la activación sostenida del sóleo a través de este método puede tener efectos notables.

El estudio publicado en la revista iCiencia encontró que la flexión de sóleo mejoró significativamente la excursión de glucosa en sangre (los "picos" de azúcar) después de consumir una bebida azucarada, reduciéndola en un 52%.

Además, la activación de este músculo disminuyó la necesidad de insulina en un 60%. Esto se debe a que el sóleo activado utiliza la glucosa sanguínea como combustible principal, ayudando a estabilizar sus niveles de manera eficiente y prolongada.

La activación del músculo sóleo es una estrategia fisiológica potente y accesible para mejorar la salud metabólica. No es un sustituto del ejercicio tradicional o una dieta saludable, pero sí es un complemento valioso, especialmente para personas con estilos de vida sedentarios.

