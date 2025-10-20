Lesiones rojas en la piel: guía de afamada marca cosmética sobre sus tratamientos

Suscríbete a nuestros canales

La piel es el órgano más grande del cuerpo, y a veces puede presentar enrojecimiento. Esto puede deberse a diversidad de factores que van desde reacciones alérgicas hasta enfermedades.

Lo cierto es que estos enrojecimientos pueden desaparecer por si solos, o en ocasiones, con algún tratamiento. Esta barrera corporal, por estar expuesta a factores externos, se puede ver afectada.

Desde estímulos externos, como del propio cuerpo, razones fisiológicas o incluso afectivas, puedes ser los desencadenantes de estas manchas rojas. Hoy te hablaremos de las posibles causas más comunes y cómo tratarlas.

Enrojecimiento de la piel

Estas manchas pueden mostrarse con distintos matices, extensiones, zonas o ubicación, y duración. Las mismas también pueden estar acompañadas de abultamientos, textura, comezón o dolor. A continuación, te detallamos las recomendaciones de Eucerín, marca dedicada a productos de cuidados de la piel, para su tratamiento.

Sarpullido

Se presenta por el bloqueo de las glándulas sudoríparas, manifestando protuberancias y picor. Suele aparecer en zonas con pliegues como las axilas, ingle, cuello y glúteos. Como tratamiento solo deberás mantener el área fresca y seca, o aplicar compresas o baños de manzanilla o geles de aloe vera.

Pitiriasis rosada

Es otro tipo de sarpullido que se presenta más comúnmente en adolescentes y jóvenes presenta manchas rojas grandes acompañadas de otras más pequeñas. Pueden presentarse en pecho, torso o espalda. Pueden desaparecer solas en un par de semanas, pero se puede acelerar el proceso con el uso de corticosteroides, antihistamínicos o antivirales.

Dermatitis

Esta puede presentarte en dos variantes, la dermatitis de contacto y la atópica. La primera aparece por el contacto con algún agente irritante o alérgico para la persona. Con no tener contacto con el agente causante de la afección, debería desaparecer en un par de día. De igual modo, puedes aplicar cremas con hidrocortisona.

La segunda es de origen genético, y la piel no puede protegerse de ciertas condiciones, por lo que es una enfermedad crónica. Se puede aliviar con cremas con esteroides para aliviar la picazón y el ardor. Así mismo, se pueden usar antihistamínicos orales y mantener la piel hidratada.

