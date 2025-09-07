Los cuatro datos sobre la depresión que casi nadie conoce: ¿Por qué hay tanto temor de buscar ayuda de un especialista?

Suscríbete a nuestros canales

La depresión es un trastorno en el estado de animo, que ataca como un todo, y no siempre es fácil salir de ella. Para lograrlo hay que tener fuerza de voluntad, algo que los que están en un cuadro depresivo no suelen tener.

La buena noticia es que la autoayuda será una actividad a favor de combatirla, y con algunas actividades básicas podrás observar una gran mejoría en el estado de animo de quien la padece.

Recordemos que la depresión suele menospreciarse, cuando alguien dice que se siente deprimido. Por ello, es importante saber que se trata de un trastorno en el estado de ánimo.

Entre los signos más visibles y frecuentes tenemos la tristeza, apatía, desgano y pérdida de interés. Todos hemos sentidos alguno o todos de ellos, pero los depresivos se caracterizan por el deterioro en el funcionamiento y la vida diaria de la persona, con una intensidad en los síntomas.

Foto: Freepik

Autoayuda: gran aliado de la depresión

Aunque la depresión debe ser tratada por un profesional como psicólogo o psiquiatra, La Organización Panamericana de la Salud devela que existen algunas actividades complementarias que podrían ayudar en el pronto restablecimiento de las emociones.

Ejercicios

La actividad física es una de las mejores herramientas para combatir la depresión. Esto se debe a que durante el ejercicio la mente se mantiene activa y ocupada, incapaz de darle cabida a otros sentimientos. Así como también estimulará la segregación de sustancia vinculadas con el bienestar.

Cuerpo

Cuidar de nuestro cuerpo es esencial para sentirnos bien, y esto incluye una buena alimentación, aseo personal, etc.

Al vernos en el espejo nos debe gustar lo que vemos, ya que la depresión tiene un correlato físico más allá de lo cognitivo y emocional. Recuerda que nuestro cuerpo es un templo.

Autocharla

Hay quienes se dicen cosas agradables y fortificadoras a si mismo, mientras que los depresivos suelen decirse cosas negativas como fracasado, que no valen la pena o que no son importantes.

Por lo tanto, la autocharla amable, positiva y amorosa, es determinante para que el cerebro piense en positivo y confíe en las capacidades del ser humano. Todos hablamos con nosotros mismo, así que no creas que esta acción te cataloga como "diferente a los demás".

Momentos felices

Generar momentos de felicidad en la vida nos lleva a estar en un buen estado de ánimo y sintiéndonos bien con nosotros mismos.

No se trata de estar siempre en éxtasis de felicidad, sino continuos pequeños momentos de placer. Eso lo puedes encontrar realizando tu actividad favorita como escuchar música, ver una película o leer un buen libro.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube