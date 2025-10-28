Los síntomas que no debes pasar por alto para evitar una fatalidad: está en tus manos salvarte de un ataque cardíaco

Suscríbete a nuestros canales

La mayoría de las personas le teme a un ataque cardíaco o infarto de miocardio, como también se le conoce al proceso en el que se bloquea o reduce gravemente el flujo de sangre que va al corazón. Y no es para menos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que esta es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, responsable de alrededor de 17.9 millones de muertes cada año.

Sin embargo, no todos se preocupan por cuidar la alimentación, realizar ejercicios o adoptar hábitos saludables que puedan prevenir un infarto.

¿Qué podría causar un ataque cardíaco?

Expertos de Mayo Clínic explican que se puede producir un ataque cardíaco por una obstrucción total o parcial de una arteria del corazón. También puede presentarse debido a un espasmo de la arteria coronaria, determinadas infecciones o a causa de una disección espontánea de la arteria coronaria.

De igual manera, quienes sufren de hipertensión, diabetes o mantienen un estilo de vida sedentario o fuman, corren mayor riesgo de sufrir un infarto de miocardio.

Freepik

¡Presta atención!

Dolor muy fuerte y opresión en el pecho, mareo intenso, sudoración, cansancio inexplicable, latidos anormales del corazón, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, sensación similar a la indigestión, entre otros, comparte Cario Alianza.

En caso de presentarse uno o más de estos síntomas no dudes en ir a urgencias médicas o llamar a emergencias, pues actuar a tiempo ante una insuficiencia cardíaca puede salvarte la vida.

