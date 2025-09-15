Mal aliento por ajo: saca esa peste de tu boca

Suscríbete a nuestros canales

Si disfrutas del sabor del ajo en tus comidas, pero te preocupa el olor persistente que deja en tu boca, no estás solo. Afortunadamente, la ciencia ha desvelado una serie de trucos eficaces para neutralizar este peculiar aroma.

Te dejamos las mejores recomendaciones.

¿Por qué se siente tanto el olor a ajo?

El olor característico del ajo proviene de un compuesto azufrado llamado alicina, que se forma cuando el ajo crudo se machaca o se corta. La alicina se descompone en varios compuestos volátiles, como el disulfuro de dialilo y el sulfuro de metilalilo, que son los responsables del mal aliento y del olor corporal.

Estos compuestos son solubles en grasa, lo que explica por qué el olor puede persistir en el cuerpo a pesar de una buena higiene.

Trucos para combatir el mal olor

Sigue estas prácticas recomendaciones:

Masticación de hojas frescas. El perejil, la menta, la hierbabuena y el cilantro son especialmente efectivos. La razón es que estas hierbas contienen clorofila, un pigmento verde que se une a los compuestos de azufre del ajo, neutralizándolos. Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio encontró que masticar perejil fresco después de comer ajo reduce significativamente el mal aliento .

Consumo de manzana cruda o leche. La manzana contiene una enzima llamada polifenol oxidasa, que oxida los compuestos de azufre del ajo, reduciendo su potencia. La leche, por su parte, es eficaz debido a su contenido de grasa y agua, que ayudan a enjuagar y emulsionar los compuestos de azufre volátiles, respectivamente. La grasa de la leche entera es particularmente efectiva para absorber los compuestos liposolubles, como el disulfuro de alilo.

Té verde. Contiene polifenoles, como las catequinas, que actúan como antioxidantes y pueden unirse a los compuestos de azufre. Un estudio de 2017 publicado en el Journal of Food Science and Technology concluyó que el té verde es más eficaz que la menta para eliminar el aliento a ajo.

Limón, vinagre u otros alimentos ácidos. La acidez ayuda a romper los compuestos de azufre. Prueba exprimir un limón en un vaso de agua y beberlo después de la comida. Del mismo modo, el vinagre de sidra de manzana o el zumo de limón pueden usarse para enjuagar la boca. El vinagre de manzana tiene ácido acético, que también ayuda a descomponer los compuestos azufrados.

El olor a ajo no tiene por qué ser un impedimento para disfrutar los platillos favoritos. Sé precavido y ten a mano un vaso de leche, una manzana o un poco de perejil para neutralizar el olor.

La ciencia nos demuestra que estos simples trucos de cocina son soluciones reales.

