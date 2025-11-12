¿Manos frías?: Descubre qué pasa con tu cuerpo y tu salud para corregirlo de inmediato

Suscríbete a nuestros canales

Tener las manos frías sin importar la temperatura ambiental puede ser normal en muchos casos, así como lo es tenerlas caliente en todo momento. Sin embargo, esto también puede ser un síntoma de condiciones subyacentes como problemas de circulación, por ejemplo.

Si esto te preocupa porque es una condición persistente o se acompaña de otros síntomas, ocúpate, consulta con un médico de confianza.

¿Qué significa tener las manos frías?

Según los expertos de la Clínica Mayo, las manos frías a menudo son una señal de que el cuerpo está intentando mantener su temperatura corporal normal, pero, también podría indicar que hay un problema en el flujo sanguíneo o en los vasos sanguíneos de las manos. Incluso, puede ser a causa del estrés y la ansiedad, o por condiciones médicas.

¡Alerta!

Anemia, hipertiroidismo, diabetes, enfermedad de Raynaud o enfermedades autoinmunes (lupus, esclerodermia o vasculitis), túnel carpiano, embarazo, menopausia o el déficit de vitamina B12, son algunas de las causas más comunes de esta condición.

En tal sentido, si tus manos siempre están frías y además se presentan uno o más de síntomas como, cambios en el color de la piel, especialmente azul; formación de ampollas; sensación de entumecimiento en las manos y los dedos; hormigueo; o endurecimiento de la piel; no descartes la posibilidad de consultar con un médico.

¿La razón? Estos episodios pueden indicar un flujo sanguíneo inadecuado en su cuerpo o daño a los nervios, por lo que es recomendable consultar a un médico para comprender y tratar la causa subyacente de esta afección.

