Mantente con energía durante el día con este batido natural rico en vitaminas y antioxidantes: prepáralo en tres simples pasos

La mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual el organismo no cuenta con las vitaminas y minerales necesarios para funcionar correctamente, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Medline plus, el insomnio también debilita al cuerpo, debido a que todos sus sistemas no descansar mínimo durante ocho horas y eso desequilibra por completo al organismo.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece múltiples opciones de tratamientos para mantener a la persona enérgica y fortalecer el sistema inmunológico, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso del jugo a base de cambur, almendras, zanahoria y avena, todos los ingredientes contienen vitaminas que aportan energía al organismo.

¿Cómo debes preparar el jugo?

Ingredientes

1 zanahoria.

1 cambur.

25 gramos de avena en hojuelas.

5 almendras.

1 vaso de agua.

Preparación

Vierte la avena, zanahoria, cambur y agua en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega las almendras a la mezcla y une todos los ingredientes por completo. Vierte el jugo en una jarra de vidrio y consérvalo en la nevera.

Así debes consumir el jugo

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso de jugo en ayuna, durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el cansancio es constante la persona debe asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el cansancio del cuerpo la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

