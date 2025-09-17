Nada de remedios caseros: los hongos en las uñas requieren artillería pesada

Suscríbete a nuestros canales

Los hongos en las uñas, conocidos médicamente como onicomicosis, pueden causar decoloración, engrosamiento y fragilidad en las uñas. Aunque existen muchos remedios caseros a base de vinagre, aceites esenciales o ajo, es fundamental entender que estos métodos a menudo son ineficaces.

La razón es que la infección fúngica se aloja debajo de la uña, y la mayoría de los remedios caseros no pueden penetrar la barrera ungueal para alcanzar el hongo de manera efectiva. Especialistas advierten que esto puede llevar a una pérdida de tiempo valioso, permitiendo que la infección empeore o se propague a otras uñas.

¿Por qué consultar a un especialista?

Para tratar la afección por hongos con éxito, se requieren tratamientos específicos y científicamente probados. Muchas personas dudan en buscar ayuda con un especialista por querer resultados exprés o por el temor a los efectos secundarios de los medicamentos.

Sin embargo, es necesario acudir a un dermatólogo, para descartar otras afecciones como la psoriasis ungueal, que pueden presentar síntomas similares. Un diagnóstico preciso es el punto de partida para un tratamiento exitoso y seguro.

Diagnóstico: El paso crucial

Antes de recetar cualquier tratamiento, el especialista examinará detalladamente las uñas de manos y pies. Para confirmar que se trata de infección por hongos, es probable que tome una pequeña muestra de la uña (mediante un raspado o recorte) para analizarla bajo el microscopio. Este paso asegura que se elija la terapia más adecuada para el tipo de hongo presente y se descarte cualquier otra patología.

Opciones de tratamiento personalizadas

Los planes para eliminar la infección y permitir que una uña sana crezca nuevamente son personalizados y pueden incluir una o varias de las siguientes opciones:

Medicamentos tópicos. Para infecciones leves o moderadas, el dermatólogo puede recetar lacas o soluciones (ciclopirox, efinaconazol, tavaborol). Estos tratamientos matan el hongo en la superficie y suelen requerir una aplicación diaria durante varios meses, a veces hasta por 48 semanas, para ser efectivos. La constancia es clave para obtener resultados.

Para infecciones leves o moderadas, el dermatólogo puede recetar lacas o soluciones (ciclopirox, efinaconazol, tavaborol). Estos tratamientos matan el hongo en la superficie y suelen requerir una aplicación diaria durante varios meses, a veces hasta por 48 semanas, para ser efectivos. La constancia es clave para obtener resultados. Medicamentos orales. Si la infección es más severa o no responde a los tratamientos tópicos, se recurre a antifúngicos orales como la terbinafina o el itraconazol.

Procedimientos en el consultorio

En casos resistentes, se pueden realizar procedimientos para mejorar la efectividad de la terapia. Estos incluyen desde el desbridamiento (reducción del grosor de la uña) para que el medicamento penetre mejor, hasta la avulsión o extracción de la uña (química o quirúrgica) para eliminar la fuente de la infección.

Eliminar los hongos en las uñas es un proceso que exige constancia y supervisión médica. Aunque la uña tardará meses en crecer completamente sana, los tratamientos actuales son altamente eficaces.

Una vez curada la infección, adoptar medidas preventivas es clave para evitar que los hongos regresen.

