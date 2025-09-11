No todos los pies se cuidan igual: conóce el tipo de pedicura que necesitas según tus necesidades

Suscríbete a nuestros canales

La pedicura es un tratamiento estético y de cuidado personal que se centra en los pies y las uñas. Su objetivo principal es mantener los pies saludables, limpios y estéticamente atractivos. Durante una pedicura, se realizan diferentes procedimientos como el recorte y limado de uñas, la eliminación de durezas y callosidades, la exfoliación de la piel y la hidratación profunda, además de la aplicación opcional de esmalte.

Este cuidado no solo mejora la apariencia de los pies, sino que también previene problemas como uñas encarnadas, infecciones, callos y piel seca o agrietada. La pedicura es especialmente importante para quienes pasan mucho tiempo de pie o utilizan calzado cerrado, ya que ayuda a mantener la comodidad y la salud podal.

Este tratamiento, que puedes hacerlo en centros de estética o en tu hogar, ofrece un momento de relajación y bienestar, contribuyendo a la autoestima y al cuidado integral del cuerpo, por ello, su práctica regular es recomendable.

Foto: Freepik

Tipos de pedicura

Existen varios tipos de pedicura, cada una adaptada a diferentes necesidades, y elegir la pedicura adecuada depende del estado de los pies, estilo de vida y preferencias de cuidado personal.

Según el blog de Belity, detallamos los principales tipos y sus indicaciones:

1. Clásica: es el tratamiento básico que incluye corte y limado de uñas, eliminación de cutículas, exfoliación y aplicación de esmalte tradicional. Ideal para quienes buscan un mantenimiento regular sin tratamientos elaborados.

2. Spa: además del tratamiento clásico, incorpora un baño de pies con sales minerales, mascarilla hidratante o parafina, masaje relajante y exfoliación profunda. Recomendado para personas con piel reseca o quienes desean una experiencia de relajación completa.

3. Semipermanente: utiliza esmalte que se seca con lámpara LED, garantizando hasta tres semanas de color impecable sin descascararse. Perfecto para quienes tienen agendas ocupadas y buscan durabilidad en el esmalte.

4. Podológica: realizado por un especialista en podología, este tratamiento aborda problemas como callos, grietas profundas, hongos o uñas encarnadas. Esencial para personas con afecciones en los pies que requieren atención médica especializada.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube