Olga López de Acevedo: El entorno familiar y social es clave para el éxito de la lactancia materna exclusiva

Olga López de Acevedo, directora de la Unidad de Lactancia Humana SOS Tetica, es una líder destacada en el campo de la lactancia materna. Con una Maestría en Lactancia Humana, su experiencia abarca el neurodesarrollo y la neurolactancia, así como el entrenamiento pre y postnatal. Es una firme defensora de la lactancia materna, enfatizando la importancia de que tanto la madre como su entorno familiar estén bien informados para asegurar un proceso exitoso. Su trabajo se centra en empoderar a las familias con el conocimiento necesario para apoyar esta etapa crucial en el desarrollo infantil.

Z3D: En el mes de la Lactancia Materna, ¿cuáles son los beneficios de la lactancia exclusiva para madres y recién nacidos?

OL: La lactancia materna exclusiva es la expresión de amor más grande que una mujer puede dar mediante el contacto piel a piel. A través de un líquido maravilloso que el creador del universo ha podido permitir que emane de nuestros pechos. Por ello, durante los primeros seis meses de vida del bebé es fundamental tanto para la madre como para el recién nacido. Proporciona beneficios nutricionales, inmunológicos, emocionales y de salud a largo plazo. Si nos detenemos a enumerar los beneficios para el recién nacido veremos cómo le aporta una nutrición óptima. La leche materna contiene todos los nutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales) en la proporción ideal para el crecimiento y desarrollo del bebé. Es de fácil digestión y se adapta a las necesidades cambiantes del lactante. Fortalece el sistema inmunológico, proporciona anticuerpos (especialmente inmunoglobulina que protegen al bebé contra infecciones respiratorias, gastrointestinales, otitis y otras enfermedades). Reduce el riesgo de alergias, asma y enfermedades autoinmunes. Menor riesgo de enfermedades graves y disminuye la probabilidad de muerte súbita del lactante (SMSL). Es importante destacar que protege contra enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y leucemia. Estudios demuestran que los bebés amamantados tienen mejor desarrollo neurológico y coeficiente intelectual. El contacto piel con piel fortalece el vínculo afectivo madre-hijo, reduciendo el estrés del bebé.

Z3D: ¿Cuál es la importancia de la formación del vínculo entre madres y bebés que se forma durante la primera etapa de crecimiento?

OL: El vínculo mamá-bebé en los primeros meses es la base del desarrollo emocional, cognitivo y social del niño. Un apego seguro fortalece su autoestima, reduce el estrés infantil y favorece su capacidad para relacionarse en el futuro. La lactancia le entrega a la sociedad bebés que serán adultos más amorosos. Asistir a consulta de lactancia es clave. Muchas madres enfrentan dudas (sobre lactancia, sueño o señales del bebé) y el estrés puede dificultar este vínculo. El apoyo como experta en lactancia (y madre que ha estado en sus zapatos) es fundamental. La madre se siente comprendida. En los grupos de red de apoyo las madres se toman de la mano y así baja la ansiedad. Se brindan herramientas prácticas que aseguran que tanto la madre como el bebé disfruten de una conexión sana. En una frase: “Guiar a una madre desde la etapa prenatal o en el postparto es ayudarla a vestirse de la piel de madre con evidencia científica”.

Z3D: Etapas de regresión del sueño y brotes de crecimiento, ¿cómo pueden afectar la lactancia exclusiva? Consejos para las mamitas qué no saben de qué se trata y cómo enfrentarlo.

OL: Los brotes de crecimiento aparecen a los 20 días y 45 días y 3 meses. Son fases en donde el bebé tiene la necesidad instintiva de aumentar la producción. Veremos comportamientos de llanto y pelea. Son fases donde el bebé: Duerme peor (despertares frecuentes, siestas cortas) y demanda más leche aumenta la frecuencia de tomas, parece "insaciable". Afecta la lactancia exclusiva si la madre no está preparada. Si lo está, la asumirá con calma, amor y será una etapa pasajera. Es importante que la madre no tenga confusión por hambre vs sueño. Llanto no es igual a hambre y debe ver los pañales mojados. Mientras que, durante las regresiones, el bebé se despierta más, pero no siempre es por hambre sino por los cambios en sus ciclos de sueño. En los brotes de crecimiento, sí necesita más leche para cubrir su desarrollo acelerado y la mamá puede darle leche extraída y pegarse mucho al bebé. Si la madre ofrece el pecho ante cada despertar el bebé estará mejor. Durante los brotes de crecimiento se recomienda aumentar las tomas para que la producción se ajuste rápido. Esto ayuda a la madre a confiar en su cuerpo. No necesitan suplementar. La lactancia a demanda es la solución. La regresión de sueño aparece a los 4 meses. La mamá no debe asumir que esos despertares son por hambre. Debe probar primero a calmar al bebé con contacto piel. Mantener rutinas de sueño, ambiente oscuro y sonido blanco ayudan a evitar que el caos nocturno afecte su descanso. Es importante el autocuidado y que la madre descanse. Para eso debe delegar.

Z3D: Los mitos comunes someten a las madres a desacuerdos familiares y altos niveles de estrés, ¿cómo pueden manejar este reto?

OL: Las consejeras de lactancia y madres nos enfrentamos a diario a miles de mitos. Sin duda, son fuente de estrés y conflicto, pero puedes manejarlos con firmeza amorosa. Las madres deben nutrirse con evidencia científica. Lamentablemente, los opinólogos no solo son los familiares. También (y más peligroso aún) el personal de salud desactualizado. Si todos supiéramos los beneficios de la leche humana y cómo funciona aumentarían los casos de madres lactantes sin complicaciones. Por lo que me encargo de ayudar a familias a establecer límites con empatía. Es lo que, desde hace 9 años, hacemos día a día. Ahora estamos trabajando en alianza con una academia llamada Alivio que contribuirá a darles herramientas a los padres y familiares para el proceso de la lactancia. Además de poder llegar a muchas más madres en todo el ámbito mundial. Si la madre se conecta con grupos de apoyo como nuestra “Tribu de Lactancia SOS Tetica” las familias tendrán puntos de comparación donde otras mamás validen tu experiencia.

Z3D: Muchas madres se preocupan por la producción de leche. ¿Qué mitos o ideas erróneas existen sobre la cantidad de leche y cómo puede una madre estar segura de que su bebé está recibiendo suficiente?

OL: Los mitos comunes por la cual las madres abandonan la lactancia antes de tiempo es que se angustian por la sensación de creer que se quedaron sin leche. Además, coincide con el momento en que el bebé pide mucho pecho. Esto es falso. Los bebés amamantan por hambre, pero también por consuelo, sed o necesidad de contacto. El bebé quiere contacto con su mamá, es el segundo cordón. Es importante reforzar que tras las primeras semanas, el cuerpo se regula y produce leche durante la toma (no siempre hay sensación de llenado). También creen que un bebé satisfecho duerme largas horas y es un error. Cuando esto no pasa creen que bajó su producción y su leche no es suficiente. Los recién nacidos tienen estómagos pequeños y necesitan tomas frecuentes (dormir mucho puede ser señal de falta de energía, no de saciedad). Existen señales reales de que tu bebé está bien alimentado, por ejemplo, si moja 6 o más pañales diarios de orina clara y sin olor fuerte. Si gana peso progresivamente, por ejemplo, 20 gramos diarios. La naturaleza es sabia: a más succión, más producción, y ese complejo areola-pezón capta lo que tu bebé necesita, no dará menos. Tú eres capaz. Tu leche es suficiente.

Z3D: ¿Qué papel juega el entorno familiar y social en el éxito de la LME? ¿Cómo pueden los padres y otros miembros de la familia apoyar a la madre lactante?

OL: El entorno familiar y social es clave para el éxito de la lactancia materna exclusiva. Una madre apoyada tiene más confianza y menos estrés. También dejará huellas para un adulto con inteligencia emocional si en su primera infancia ve que crece en un hogar donde se apoya a la madre. Turnarse en otras tareas (cambiar pañales, arrullar al bebé) para que la madre descanse. La mujer debe sentirse validada sus esfuerzos. Ofrecer ayuda práctica (comida, limpieza) en lugar de opiniones no solicitadas. Si la madre prefiere privacidad al amamantar, respetarlo. En esencia: el éxito de la LME no depende solo de la madre. Una tribu que escucha, apoya sin juzgar y aligera su carga hace toda la diferencia. Por eso en SOS Tetica fuimos pioneros en utilizar la palabra “TRIBU DE LACTANCIA” aquí en Venezuela. Y tenemos 9 grupos conformados por más de 400 madres en cada uno.

Z3D: ¿Cuál es la mayor satisfacción al haber formado una tribu que aprende de tus conocimientos? ¿Cuáles son los talleres que dictas?

OL: Siempre es difícil contestar esta pregunta, mi mayor satisfacción al crear S.O.S Tetica es ver a las madres transformar el miedo en confianza, ver el empoderamiento de madres de los distintos estratos sociales. Ver como llegan a mi consulta con lágrimas en los ojos y salen felices y crean cultura de lactancia en sus comunidades. Cada vez que una mamá me dice: "Gracias, por fin amamanto sin dolor" o "ahora entiendo a mi bebé", siento que cambio vidas. La tribu no es solo información, es solidaridad, mujeres que se apoyan entre sí, rompiendo ciclos de desinformación. No importa en qué país están o qué hora es, en esta comunidad se apoyan sin saber a qué religión o partido político pertenecen. Así de bella es mi Tribu de lactancia SOS Tetica.

Z3D: Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría enviar a todas las madres que están amamantando o considerando amamantar, y a la sociedad en general, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna?

OL: Para las madres que amamantan o lo intentan deben saber que la lactancia no es blanco o negro no se parece una de otra y que cada madre debe tener su propia historia. No te compares con nadie más. Cada gota de tu leche, cada esfuerzo invisible, las noches sin dormir, las dudas ya son un acto de amor gigante. No existe madre perfecta solo suficiente: suficiente amor, suficiente leche, suficiente fuerza. Tú, en tu singularidad, ya eres la “MEJOR MADRE QUE DIOS LE DIO A TU BEBÉ”. Un mensaje para la sociedad: La lactancia no es solo cosa de mamás. Es responsabilidad de todos. Cuando una madre amamanta, alimenta al futuro.

Por Karla Guzmán Guzmán

Fotos Cortesía SOS Tetica

Coordenadas @s.o.s.tetica / 0412-9770511

