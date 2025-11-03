Olvídate de los dolores musculares: este es el ungüento casero a base de árnica que frena la artritis

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el dolor muscular, dado que, todo el cuerpo se tensa y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el desgarre de un ligamento también genera dolor en todos los músculos del cuerpo.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos médicos para combatir los dolores musculares, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la planta de árnica contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que alivian el dolor muscular.

Guía para preparar el ungüento

Ingredientes

2 hojas de árnica.

1 cucharada de canela.

1 cucharada de jengibre.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Tritura las hojas de árnica y viértalas en un recipiente.

Agrega el aceite de coco al recipiente y mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Añade la canela y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

Agrega el jengibre y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren por completo.

Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el ungüento?

Lo más recomendable es que la persona aplique el ungüento una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 25 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso con una toalla humedad.

A su vez, es propicio acotar que la persona debe ejecutar el proceso antes mencionado mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la tensión muscular.

Cabe destacar, que si el dolor es constante y agudo se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar los dolores musculares la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y hacer ejercicio es importante.

