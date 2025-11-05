Olvídate del dolor de muela con este remedio natural a base de menta: así debes utilizarlo para aprovechar su efecto al máximo

Suscríbete a nuestros canales

Las caries es uno de los factores más influyentes en el dolor de muela, ya que, genera la presencia de bacterias en la pieza dental y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar la presencia de infecciones severas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, la mala higiene bucal también genera dolor de muela, debido a que la comida se acumula en la zona.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico actualmente ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el dolor de muela, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de menta, la cual contiene propiedades analgésicas y antinflamatorias que alivian el dolor en la zona.

¿Cómo debes utilizar la infusión de menta para combatir el dolor?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de té de menta sin azúcar al día, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la muela.

Cabe destacar, que si el dolor persiste lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el dolor de muelas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo odontológico anual.

Foto cortesía de: freepik

