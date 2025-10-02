Optimiza el funcionamiento de tu memoria con esta actividad que puedes hacer en casa: debes practicarla durante 15 minutos

Suscríbete a nuestros canales

El insomnio es una de las causas más frecuentes por la cual se deteriora el sistema cerebral, ya que, se irrita por la falta de descanso, el cual mínimo debe ser de ocho horas y de no ser ejecutado esto genera múltiples problemas en la memoria.

De acuerdo a la información divulgada por Medline plus, el envejecimiento también causa problemas en la memoria, dado que, con el transcurrir de los años y dependiendo del estilo de vida que haya tenido la persona suele disminuir un poco la eficacia de la misma.

Por la tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para optimizar el funcionamiento de la memoria, pero también hay alternativas que se pueden implementar en casa, por ejemplo, leer un libro.

Según la información reseñada por la Clínica Alemana, leer un libro mínimo 15 minutos al día activa el funcionamiento de la memoria, al tiempo que la persona tiende a desarrollar otras capaciones en función de eso.

¿Cuándo consultar al médico?

Lo más recomendable es que si la persona presenta olvidos de información constantemente o tiene dolores de cabeza frecuentemente debe asistir al médico, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

Cabe destacar, que la alimentación y el consumo de agua también son factores que influyen en el funcionamiento de la memoria.

En definitiva, para mantener el sistema cerebral en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

