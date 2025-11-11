Protege la microbiota de tu organismo: afamada bióloga devela los horarios correctos para desayunar y cenar

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años, la microbiota intestinal se ha convertido en una de las protagonistas del bienestar. Pero más allá de lo que comemos, la hora a la que lo hacemos también importa. Así lo asegura la bióloga y experta en microbiota Asun González, donde destaca que nuestros microbios también siguen un reloj interno y que alterar sus horarios puede afectar tanto la digestión como el descanso y la energía diaria.

González explica que el cuerpo necesita orden y que “vivir a contrarreloj” interrumpe el equilibrio natural de la flora intestinal. Este desequilibrio puede contribuir a molestias frecuentes como hinchazón, gases o problemas digestivos persistentes, a veces diagnosticados como SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado).

Por eso, propone sincronizar los hábitos alimenticios con los ritmos circadianos para mejorar el funcionamiento del sistema digestivo y favorecer la regeneración celular durante el descanso.

Foto: Freepik

Horarios correctos para desayunar y cenar

Según González, los horarios ideales serían desayunar a las 9:00 y cenar a las 16:00.



¿Por qué esos horarios? Porque al alimentarnos dentro de esas franjas estamos respetando los ritmos de nuestro organismo y de nuestra microbiota:

Cuando comemos demasiado tarde o de forma desordenada, nuestras bacterias intestinales no logran “descansar” adecuadamente, lo que puede desencadenar molestias digestivas.

Establecer ventanas de alimentación más tempranas permite un ayuno nocturno más prolongado, lo cual favorece la regeneración intestinal, la mejor digestión y un descanso más eficaz.

Además, la experta señala que muchos de nuestros hábitos actuales han alterado lo que llama un “déficit de vida evolutiva”: es decir, el cuerpo y su microbiota no han tenido tiempo de adaptarse a los rápidos cambios de ritmo.

