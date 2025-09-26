¿Quieres aumentar masa muscular? Aprende a preparar un batido natural rico en proteínas a base de cambur: así debes consumirlo

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación es una de las causas más frecuentes por la cual la persona pierde masa muscular, ya que, el cuerpo requiere vitaminas y minerales para mantenerse en óptimas condiciones, al tiempo que se sugiere que la persona mantenga el peso en función de su estatura.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Clínica doctor Ponce, los cambios hormonales y el envejecimiento generan pérdida de masa muscular.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para aumentar masa muscular, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el cambur.

Según la información divulgada por la Clínica Mayo, el cambur es una fuente de vitaminas, minerales y potasio que contribuyen a que la persona aumente mas muscular, más aún si lo combina con avena, un cereal rico en fibra.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes preparar el batido?

Ingredientes

2 cambures.

50 gramos de avena.

25 ml de leche de almendras.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte los cambures sin concha en la licuadora, agrega la miel y leche, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade la avena y mezcla todos los ingredientes hasta que se unan en su totalidad. Vierte el líquido en un recipiente de vidrio y consérvalo en la nevera.

Así debes consumir el batido

Lo más recomendable es que la persona consuma un vaso de batido de cambur en una ayuna durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

Cabe destacar, que si la persona tiene una pérdida de masa muscular de manera radical lo más idóneo es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, si la persona desea aumentar masa muscular fácil y rápido también debe implementar una rutina de ejercicios de alto impacto que combine con el estilo alimenticio que tenga en ese momento.

Foto cortesía de: freepik

