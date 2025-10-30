Salva tu vida: toma medidas urgentes si observas alguna de estas señales en la orina

Suscríbete a nuestros canales

La orina o micción es el desecho líquido que producen los riñones para eliminar el exceso de líquidos y desechos del cuerpo. Ésta está compuesta aproximadamente por un 95% de agua, con un 2% de sales minerales y un 3% de urea y ácido fólico, refiere la Inteligencia Artificial.

Su color y olor pueden proporcionar información valiosa sobre la salud general, y con ello lograr un diagnóstico oportuno.

¿Cómo saber si la orina está bien?

Los riñones elaboran la orina, que se almacena en la vejiga hasta que sale del cuerpo por la uretra de un color amarillo claro o pálido. Esta es una de las características principales a tener en cuenta, el color. También puede poseer un color como la pajiza clara o la limonada, explican expertos de la Clínica Cleveland. Esto es señal de que bebes suficiente agua y que no presentas ninguna anomalía visible en la orina.

En tal sentido, para saber si está bien solo debes observar su color, claridad e incluso percibir su olor.

Presta atención

Muchas son las afecciones que pueden causar cambios en la orina, como las infecciones del tracto urinario, cálculos renales, deshidratación, enfermedad hepática, enfermedad renal, diabetes, cáncer de vejiga o riñón, entre otros.

Cabe acotar que, los suplementos vitamínicos, medicamentos como antibióticos y ciertos alimentos pueden causar cambios en el color y olor de la orina.

Por tanto, si notas que la orina es amarillo oscuro, marrón o incluso rojizo, huele más fuerte de lo habitual, o llega a ser maloliente, debes realizarte un examen y consultar con un médico para que revise los valores y así poder tratar el problema lo más pronto posible y salvar la vida.

Entre las señales que no debes obviar para cuidar tu salud renal se encuentran:

- La orina oscura, es señal de deshidratación.

- Orina espumosa puede ser señal de que se está filtrando proteína desde los riñones.

- Presencia de sangre en la orina puede señalar una pequeña infección, cálculos renales o algo más grave.

- El cambio en el olor, ya sea fétido o dulce, puede ser señal de una infección urinario o diabetes no controlada.

- Si es turbia puede ser pus, bacterias o glóbulos blancos, lo que suele estar relacionado con infección o inflamación.

