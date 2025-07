Secreto para generar masa muscular luego de los 80 años: diferencia entre edad biológica y cronológica

Suscríbete a nuestros canales

Joan MacDonald, una inspiración en el mundo del fitness, demuestra que ganar masa muscular después de los 80 años es totalmente posible. A través de su propia transformación, ella destaca la importancia de la constancia, una alimentación adecuada y el entrenamiento con pesas.

Según Joan, el primer paso es consultar con un profesional de la salud y luego incorporar rutinas progresivas de fuerza, adaptadas a las capacidades individuales. También enfatiza el consumo suficiente de proteínas para apoyar el desarrollo muscular y la recuperación. La hidratación, el descanso y la paciencia son fundamentales en este proceso.

“Mi salud se deterioraba rápidamente. Tenía sobrepeso y tomaba innumerables medicamentos debido a múltiples problemas de salud. Tenía poca movilidad y poca o ninguna energía para hacer nada. Mi hija Michelle estaba asustada. Me sentó y me dijo que iba en declive y que tenía miedo de perderme. Hubo momentos en los que no sabía si podía lograrlo, pero fui día a día. Finalmente, alcancé mi objetivo. ¡Estoy más sana, más fuerte y en mejor forma que en toda mi vida!”, asegura MacDonald.

Tipos de edades

Al referirse a la edad cronológica hace alusión al tiempo que ha pasado desde el nacimiento de una persona, es decir, los años que tiene según el calendario. Es la forma más común de medir la edad y se utiliza para establecer etapas legales y sociales, como la edad escolar, la mayoría de edad o la jubilación. Sin embargo, no siempre refleja con precisión el estado de salud o el nivel de envejecimiento real del cuerpo.

Por su parte, la edad biológica se refiere al estado funcional y físico del organismo. Esta se basa en diversos factores como el funcionamiento de los órganos, la condición de la piel, la capacidad pulmonar, la fuerza muscular, y otros indicadores de salud. Una persona puede tener 60 años cronológicos, pero si lleva una vida saludable, podría tener una edad biológica de 50 o menos.

Diferencias entre ambas

La principal diferencia es que la edad cronológica es fija y avanza a un ritmo constante, mientras que la edad biológica puede variar dependiendo del estilo de vida, la genética y el entorno. La edad biológica permite evaluar con mayor precisión el proceso de envejecimiento y el riesgo de enfermedades asociadas.

Por eso, se está convirtiendo en una herramienta valiosa en medicina preventiva, ya que ayuda a personalizar tratamientos y promover hábitos que pueden ralentizar el envejecimiento del cuerpo.

