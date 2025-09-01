Serena Williams está irreconocible: la leyenda del tenis mundial revela su secreto milagroso para perder 14 kilos

Suscríbete a nuestros canales

Serena Williams es una de las tenistas más exitosas y reconocidas de todos los tiempos, quien desde pequeña mostró gran talento para el tenis, entrenada junto a su hermana Venus por su padre, Richard Williams.

A lo largo de su carrera profesional, Serena conquistó 23 títulos de Grand Slam en individuales, la mayor cifra en la era abierta, y múltiples trofeos en dobles, la mayoría junto a Venus.

Su estilo de juego se caracteriza por su poderosa fuerza física, su servicio imponente y su mentalidad competitiva. Además de su impacto deportivo, Serena es un ícono cultural y una inspiración para millones de personas, al romper barreras de género y raza en un deporte históricamente dominado por blancos.

También ha impulsado proyectos de moda, negocios y filantropía, consolidándose como una figura influyente dentro y fuera de las canchas.

Foto: time.com

¿Cómo logró su nueva figura esta tenista?

Williams ha experimentado una transformación física significativa, perdiendo alrededor de 14 kg, gracias a decisiones informadas motivadas por su salud y bienestar.

Tras años de lucha infructuosa con dietas y entrenamientos convencionales, y especialmente después del nacimiento de su segunda hija en 2023, Serena decidió probar un medicamento basado en la hormona GLP-1, un tratamiento que ya se usaba en productos como Ozempic o Zepbound.

La tenista aclaró que su decisión no fue impulsiva ni motivada exclusivamente por razones estéticas, sino fruto de una cuidadosa investigación y seguimiento médico a través de la compañía Ro, con la que colabora y de la que su esposo, Alexis Ohanian.

Después de probar sin éxito métodos tradicionales como entrenamientos intensos, dietas equilibradas e incluso caminar miles de pasos diarios, vio que el tratamiento GLP-1 fue el “recurso correcto” para ayudar a restablecer su salud.

Serena destaca cómo este tratamiento le ha ayudado a sentirse revitalizada: con más energía, menos dolor en las articulaciones, intensidad física y mental mejoradas, y mayor movilidad.

Asimismo, insiste en que, aunque abraza la positividad corporal, quería sentirse cómoda consigo misma y priorizar su bienestar, no el canon estético. Su ejemplo ha sido interpretado como una forma de desestigmatizar tratamientos médicos y promover una discusión más abierta sobre soluciones para quienes, pese al esfuerzo, no logran sus metas de salud con métodos tradicionales

