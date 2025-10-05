¿Tienes dolor de estómago constantemente? Conoce cuál es la fruta que optimiza el funcionamiento del sistema digestivo

Suscríbete a nuestros canales

La indigestión es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el dolor de estómago, dado que, los alimentos no son procesados correctamente y de no ser solucionado a tiempo con los métodos correctos puede generar la presencia de gases.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Medline plus, el estreñimiento también genera dolor de estómago, debido a la acumulación de heces.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para aliviar el dolor de estómago, pero también hay alternativas alimenticias que cumplen la misma función, por ejemplo, la pera.

Según la información reseñada por Tua Saúde, la pera es una fruta rica en vitaminas y contiene propiedades antinflamatorias que alivian el dolor de estómago, al tiempo que optimiza el funcionamiento del sistema digestivo.

¿Cuál es el mejor momento del día para consumir pera?

Lo más recomendable es que la persona consuma dos peras en el desayuno durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo.

Cabe destacar, que si el dolor estomacal es agudo lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la presencia de dolor estomacal constante la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, teniendo presente que la alimentación e hidratación son factores que influyen.

