¿Un “cartílago artificial” que trata la artritis? Un equipo de la Universidad de Cambridge lo desarrolló

Investigadores de la Universidad de Cambridge desarrollaron un material que podría revolucionar el tratamiento de la artritis. Un enfoque que promete ser más eficaz que los tratamientos actuales y reducir los efectos secundarios.

La artritis es una enfermedad que afecta a más de 600 millones de personas en todo el mundo, causando dolor e inflamación en las articulaciones.

¿Cómo funciona?

Durante un brote de artritis, las articulaciones se inflaman y se vuelven ligeramente más ácidas.

El material blando desarrollado es un polímero suave y gelatinoso, diseñado para detectar esos cambios sutiles en el cuerpo y liberar los medicamentos que lleva encapsulados. Esta liberación controlada y dirigida asegura que el fármaco actúe directamente en la zona afectada.

El profesor Oren Scherman, líder del equipo de investigación, explica que el material imita las propiedades del cartílago natural y la combinación de esta cualidad con la capacidad de administrar fármacos de forma precisa es “una perspectiva realmente emocionante”.

Beneficios del tratamiento

Actualmente, muchos tratamientos para la artritis requieren dosis repetidas, lo que puede provocar efectos secundarios. Con este nuevo sistema, los investigadores creen que se podría lograr una “administración continua y automatizada” de la medicación, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Para ello, el material responde únicamente a los cambios de pH del cuerpo; no necesita activarse por medios externos como calor o luz, lo que lo hace más seguro y práctico.

En las pruebas de laboratorio, el material mostró una liberación mucho mayor de las sustancias en ambientes ácidos, lo que confirma su alta capacidad de respuesta.

Próximos pasos

Los investigadores ya han publicado sus hallazgos en la revista Journal of the American Chemical Society, pero aclaran que aún se necesitan exhaustivos ensayos clínicos antes de que el material pueda ser utilizado en pacientes.

Sin embargo, el equipo se muestra optimista y cree que este enfoque podría no solo mejorar el tratamiento de la artritis, sino también abrir la puerta a nuevos biomateriales capaces de tratar otras enfermedades crónicas con mayor precisión.

De ser exitoso, este nuevo material podría ser el inicio de una nueva generación de tratamientos médicos que se adaptan a las necesidades del cuerpo de cada paciente, ofreciendo una solución más duradera y eficaz.

