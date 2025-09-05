Una especia aliada de la salud: te sorprenderán sus propiedades

Suscríbete a nuestros canales

Al clavo de olor se le conoce como especia de sabor y aroma intenso y picante, muy empleada en la preparación de platos salados y dulces. Sorprendentemente, sus aportes se extienden al área de la salud. A continuación te dejamos todos sus beneficios.

4 Beneficios del clavo de olor

Al clavo de olor se le atribuye gran variedad de propiedades y es rico en nutrientes, como vitamina A, vitamina E y betacarotenos. De ahí los principales beneficios:

1. Propiedades antibacterianas y antifúngicas

El eugenol, el principal compuesto activo del clavo de olor, es efectivo contra diversas bacterias, incluyendo cepas de E. coli y Staphylococcus aureus. Así lo evidencia un estudio de 2012, el cual señala que el aceite esencial de clavo de olor tiene la capacidad de eliminar tres tipos de bacterias comunes.

2. Propiedades antiinflamatorias y analgésicas

El clavo de olor es ampliamente conocido en la odontología y nuevamente el eugenol es el motivo. Un artículo publicado en Medicover Hospitals destaca que las propiedades antiinflamatorias de su aceite pueden ayudar a reducir la hinchazón en las articulaciones.

Tiene además la capacidad de adormecer los nervios, por lo que se utiliza para aliviar el dolor dental y la inflamación de las encías.

3. Salud digestiva

El clavo de olor ayuda a aliviar problemas como la indigestión, los gases y el estreñimiento. Esto debido a que se ha demostrado que estimula la secreción de enzimas digestivas.

En este caso, el poderoso compuesto eugenol tiene propiedades carminativas que alivian la hinchazón y promueven una digestión saludable.

4. Efecto hipotensor

Algunos estudios sugieren que el clavo de olor puede ayudar a reducir la presión arterial. Sin embargo, también se han identificado riesgos, especialmente relacionados con el eugenol.

Este compuesto puede afectar la coagulación de la sangre y tener efectos graves en los sistemas nervioso y respiratorio, así como disfunción hepática, especialmente en niños.

Por este motivo las personas que toman medicamentos anticoagulantes o tienen cirugías programadas deben consultar con un médico o especialista. A ese grupo, debe sumarse a las mujeres embarazadas y niños.

En resumen, el uso puntual o moderado del clavo de olor trae muchos beneficios, pero para ciertos grupos lo apropiado es consultar con un especialista su consumo. Así se evitan sus efectos secundarios, que van desde la irritación de las mucosas hasta sangrado abundante.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube