Bruce Willis enfrenta una dura batalla: su esposa revela la difícil decisión que han decidido tomar

Bruce Willis, fue diagnosticado con afasia en 2022 y luego con demencia frontotemporal en 2023, enfrenta una progresión implacable de la enfermedad que afecta sus capacidades cognitivas y de comunicación. Su esposa, Emma Heming Willis, reveló que aunque el actor "goza de muy buena salud física, es solo su cerebro el que le está fallando". La familia ha tenido que adaptarse a nuevas formas de comunicación, ya que "el lenguaje se está yendo" y ahora se comunican de "una manera simplemente diferente".

Emma confesó que una de las decisiones más dolorosas fue trasladar a Bruce a una segunda vivienda de un solo piso donde recibe atención médica especializada las 24 horas. Esta medida, aunque necesaria, fue extremadamente difícil de tomar: "Sabía que Bruce querría eso para nuestras hijas; no querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades que a las suyas". La familia asegura que este espacio mantiene el amor y la conexión, con visitas constantes de sus hijas Mabel (13) y Evelyn (11).

Los primeros síntomas y el impacto familiar

Los primeros indicios de la enfermedad se manifestaron como cambios sutiles en su personalidad: "Para alguien tan hablador y comprometido, se volvió más callado y en las reuniones familiares simplemente se diluía". Emma admitió que estos cambios llegaron a afectar su matrimonio: "No entendía lo que pasaba y cuestioné cómo permanecer en una relación que ya no se sentía como un matrimonio". La demencia frontotemporal, que representa solo el 10-20% de los casos de demencia, afecta principalmente las áreas del cerebro relacionadas con la personalidad y el lenguaje.

A pesar de los desafíos, la familia atesora breves momentos de conexión: "Todavía tenemos momentos en los que vemos su risa sincera, ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que nos transportan". Emma enfatiza que no necesita que Bruce la reconozca como su esposa, sino solo sentir que mantienen una conexión. La familia, incluida su exesposa Demi Moore y sus hijas Rumer, Scout y Tallulah, continúa unida en su apoyo, usando su experiencia para crear conciencia sobre esta enfermedad "cruel y desconocida".

