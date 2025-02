Chepa Candela: La boda de Liz este año dizque sí va

Suscríbete a nuestros canales

Y nuevamente ¡heme aquí!, en esta entretenida labor que desde hace cuatro décadas y media (¡Una pelusa!) los pone "face to face" con los chismes, rollos, tramoyas, brollos y bretes del mundillo farandulero, donde diariamente hay tantos, pero taaaantos "runrunes" que no me alcanza el espacio para espepitarle todo lo que tengo atragantado entre pecho, espalda y teclado …¡Recues cues cues!...

Miss Universo

Así que cortando este preámbulo, enseguida paso a batirles que a los missólogos de Costa Rica, gente del Ministerio de Turismo y demás involucrados, les cayó ¡como un balde agua fría!, el anuncio de que la elección de Miss Universo 2025 se llevará a cabo en los predios de Tailandia, pues les recuerdo (Por si se les olvidó) que semanas atrás se regó la bola de que la sede de dicho “templete” para la edición de este año, iba a ser el país centroamericano, incluso, muchos lo dieron por lo daban por hecho….perooo resulta, pasa y acontece que durante el desarrollo de las conversaciones ¡se trancó el serrucho!, ya que también se supo que la señora (¿O el señor?…¡Ay, ay, perdón, perdón¡) Anne “Chucu-chucu”, ¡digo! Jakrajutatip, muy por “debajo de cuerda” y de manera clandestina, venía negociando desde hace tiempo con gente poderosa de su país de origen…y les metió el concurso por la pepa los ojos…¿Consecuencias?...Los costarricenses se quedaron “con los crespos hechos”…y los tailandeses, con la bocota llena, pregonando que, por cuarta vez, será el sitio donde una Miss Universo saliente le encasquetará la gran corona a su sucesora, en este caso la danesa VICTORIA NKJAER, quien el 16 de noviembre del año pasado se llevó a Dinamarca, la codiciada banda …

Stephany Abasali

Por cierto, que la Miss Venezuela STEPHANY ABASALI, ique, ¡se le pegó como un chinche! a la Miss Universo durante La semana de la moda de Nueva York, donde ambas dos asistieron como invitadas especiales y la “química” entre ellas, ique, fue inmediata, tanto que cada vez que se encontraban se enfrascaban en las largas tertulias, por supuesto, que en inglés…Meeenooosss mal que Ileana Márquez no estaba cerca pues si las oye no hubiera entendido ni papa…¡Síii, señores!...”La Bella dormilona”, (Por eso de que siempre anda como si tuviera sueño) se despertó rapidito cuando la presentaron a la Miss Universo 2024…y como ella es de las que trabaja calladita la boca, como las hormigas, ¡le cayó encima!, ique, para pedirle algunos tips para cuando vaya a competir en el certamen el próximo mes de noviembre…

Liz

Yyy casi al cierre de esta columna, una de mis fuentes más acuciosas se reportó, vía “guasá”, con esta cronista para contarme que la boda de LIZ, definitivamente ¡si va!, (¿Por fin?) ya que a pesar de que fue en 2021 cuando se comprometió con su “pechugón” Alvaro Rodríguez (Así se llama el hombre)…y desde entonces han anunciado el matrimonio ¡más de 100 veces!...y nada que terminan firmando el acta civil ´para convertirse en marido y mujer ¡como lo manda la ley!...lo cual ya parece el “cuento del gallo pelón…aunque, según mi sagaz informante, en esta oportunidad la cosa es en serio…y aunque no se ha podido averiguar la fecha, ni el lugar del casorio, parece que será entre julio y agosto cuando la merenguera le dirá, nuevamente, ¡¡adiiióoossss a la soltería!…que esta que está aquí aplica la de Santo Tomás, o sea: ¡“ver para creer”!...

