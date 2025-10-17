Chepa Candela: Primeros "rollos" entre candidatas del Miss Venezuela sacuden el concurso

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good morning, my darlings¡¡… Yyy entrando de una vez en materia les bato que MARISOL RODRÍGUEZ alias "la corroncha", por fin logró “estacionarse fija” en un canal de TV, ya que luego de tantos intentos de entrar a Portada´s” se cansó de que le dieran la oportunidad de que la contrataran y en ese ir y venir fue a parar a los predios de V Plus donde será la conductora de un programa llamado “El cotorreo” en la que compartirá la cháchara con otras damas, de Buena labia, entre ellas Osmelia Díaz Granados, Angélica Brito y la exMiss Mundo 2021, Araigny Daboìn, a quien en el canal de la Colina, también le sacaron el cuerpo….El caso es que la susodicha ya encontró pantalla (Fija) npor bastante tiempo…aunque lo hará en un espacio nada original, pues ese “Cotorreo”, según se ha visto en las promociones es una copia de ciertos programas mayameros, donde varias mujeres se dan duro, hablando gamelote frente a la cámara…

Miss Venezuela

Yyy sumergiéndome en “Honduras misséricas”, les bato que, igual que ocurre todos los años, ya comenzaron los rollos entre las candidatas del Miss Venezuela…y además de que muchas la tienen agarrada con La Miss Miranda Clara Vegas, hija de la Miss Venezuela 1990 (Léase: Andreina Goetz), a quien califican de “palanqueada”, ahora es el nombre de la MISS MERIDA; MILENA PAOLA SOTO; el que anda “de boca en boca”, pues, al parecer la susodicha, que también es favorita para alzarse con la corona que ostenta Stephany Abasali, dicen que es echona, antipática y prepotente…y por su misma actitud, dizque, ha tenido ciertos encontronazos con algunas de sus compañeras, que “la mastican, pero no la tragan”…por lo que el ambiente que la rodea, ique, es bastante pesado…Es más, algunos missólogos que la conocen y la han visto en esa onda, la están comparando con Marian Habach , la Miss Venezuela 2015, que era la propia “chupeta de ajo”…y no trataba a nadie…¿Recuerdan que la Miss Lara ganó ese año, y quedó como el ánima sola en pleno escenario pues ninguna de las candidatas la felicitó?...¿Ocurrirá lo mismo con Milena Paolo Soto?...No creo que se repita la escena, porque la Miss Mérida no va a ganar…¡Se acordarán de mí!...

Miss Grand International 2025

Quien sí pareciera que se traerá a nuestro país el título de Miss Grand International 2025 es NARYMAN BATTIKHA, quien, como se los adelanté en la columna de ayer, ¡sube y sube como la espuma! Su favoritismo para arrasar en la 13.ª edición de este “templete” que se llevará a cabo mañana sábado en Tailandia, específicamente, en el MGI Hall de Bangkok, donde la filipina Christyine Opiaza le encasquetará la corona a su sucesora… Missólogos y medios que cubren el evento la dan como una fija… por lo que, de ganar, sería la segunda vez que Venezuela se alza con la codiciada banda… ¡Amanecerá y veremos!...

