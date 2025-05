Chepa Candela: Valeria Cannavò está lista para taparle la jetota a todos los que predicen su fracaso en el Miss Mundo 2025

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡"Gud mornin" a mis fieles seguidores!!!...y nuevamente ¡heme aquí!, tecleándoles lo más "hot, hot" del acontecer farandulero, tarea que he venido hacienda -como la más fiel de las cronistas- desde hace casi medio siglo…¡Una pelusa!...Ah, pero eso sí, no vayan a creer que estoy decrépita, marchita y oxidada ... ¡Quéee vaaa! …Yo...o sea, ésta que ustedes leen a diario estoy “como la matica, veranos con ella y ella verdecita”…

Valeria Cannavò

Así que entrando en materia, les bato que VALERIA CANNAVÓ; ya está lista para salir al ruedo…y taparle la jetota a todos los que predicen su fracaso en el Miss Mundo 2025, que, como se sabe, se realizará mañana sábado en la India donde deberá fajarse ¡como las buenas! por la corona que ostenta la checa Krystyna Pysková, quien le dirá adiósss a su reinado, que para muchos fue bastante gris, por lo discrete…

¡Síii, señores!...La susodicha está esperando la voz de parrrtidaaa para pasearse oronda por el escenario y tratar de traerse la séptima corona al país, tarea que muchoosss ven “más difícil que matar a un burro a pellizcos”!, porque como se los he venido batiendo desde que fue electa Miss World Venezuela comenzaron a decir que irìa a perder su tiempo en el Miss Mundo, donde algunos le restan chance…y otros la ubican “después de la ambulancia”…Que cuál es mi opinión?...Yo no me echo para atrás y lo sigo sosteniendo: no la veo con la corona de Miss Mundo…Sin embargo, como paisana, que es hay que desearle todo lo mejor…¡Así que suerte y Gaceta hípica!…

Miss Mundo 2025

Por cierto que tal como ocurre todos los años, las apuestas han apuntado hacia seis candidatas, específicamente, quienes según el ojo clínico de expertos en la materia son las que mayores votos han venido acumulando dentro de la preferencia de los del “templete”…ellas son: MISS PUERTO RICO (VALERIA PÉREZ), Miss Filipinas ( Krishnah Gravidez), Miss Tailandia (Suchata Chuangsri), Miss Brasil (Jessica Pedrozo), Miss Finlandia (Sofia Singh) y Miss Francia (Agathe Cauet), dicen que entre alguna de ellas esta la nueva y flamante Miss Mundo 2025…¡Amanecerá y veremos!...

Migbelis Castellanos

YYy casi al final del tecleo, que me deja los dedos echando humo me llegó la onda de que MIGBELIS CASTELLANOS aplicó aquello que dice que “El que viene de villa, su silla tiene" y luego de haber estado dos meses de reposo, volvió a agarrar su coroto en el programa “Desiguales” que transmite Univisión donde comparte cámara y micrófono con Amara La negra, la doctora Nancy Álvarez, que por cierto se ve chocha al lado de esos mujerones, Adamari López y Karina Bauda…La exMiss Venezuela echa por tierra los “rum-runes” que aseguraron que más nunca volvería a dicho espacio…¡Se les cayó la tramoya!.

