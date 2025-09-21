Cirugías bariátricas: famosos que eligieron el quirófano para transformar sus vidas

Suscríbete a nuestros canales

Según la investigación realizada, la manga gástrica es un procedimiento restrictivo que reduce el tamaño del estómago, mientras que el bypass gástrico es restrictivo y malabsortivo, creando una pequeña bolsa estomacal y desviando el intestino para disminuir la absorción de nutrientes y calorías. La manga gástrica es menos invasiva y más simple, adecuada para una obesidad menos severa, mientras que el bypass es más complejo y efectivo para casos de obesidad y diabetes más graves.

Para nadie es un secreto, que en el mundo de la fama y en entretenimiento, donde la imagen siempre ha sido un factor muy importante en la vida de los famosos, las batallas personales con el peso suelen librarse en silencio. Sin embargo, algunas celebridades han decidido tomar cartas en el asunto y para mejorar su imagen y su salud, muchos han recurrido a alguna cirugía bariátrica, en particular al bypass gástrico o manga gástrica.

Además, estos famosos utilizan sus redes sociales para mostrarle al mundo sus luchas personales y demostrar que la búsqueda de la salud es un camino válido, sin importar los prejuicios.

Antes y después de famosos con cirugías para perder peso

El conocido presentador de televisión estadounidense, Al Roker en 2002, después de años de batallar con su peso, se sometió a un bypass gástrico y siempre habla con honestidad sobre cómo la cirugía no solo lo ayudó a perder más de 100 libras, sino que también le permitió controlar su salud y adoptar un estilo de vida más activo. Además, esa transparencia lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos.

En esta lista también se encuentra, el músico y exjuez de American Idol, Randy Jackson, quien tomó la decisión de someterse a una cirugía bariátrica en el año 2003 tras un diagnóstico de diabetes tipo 2, en ese momento, el famoso entendió que necesitaba un cambio radical en su vida por cuestiones de salud. La cirugía no solo le ayudó a perder peso, sino que también contribuyó a que su diabetes entrara en remisión. Su historia resalta el papel vital que la cirugía bariátrica puede desempeñar en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la obesidad.

El cambio de la famosa cantante británica, Adele también es uno de las transformaciones físicas que no ha dejado de sorprender, debido a que con la manga gástrica logró perder más de 40 kilos. Fue en el 2020 cuando la artista se ausentó de sus redes sociales, para meses después aparecer con una nueva imagen que dio mucho que hablar entre sus seguidores a nivel mundial.

La cantante estadounidense, Mariah Carey, también decidió cambiar su figura sometiéndose a una cirugía bariátrica, mostrando un antes y después impactante. La notable pérdida de peso de la cantante la ayudó a mejorar su salud y a mantener su imagen pública.

Las historias y cambios físicos de estos famosos demuestran que la salud es un viaje personal y que, a veces, la ciencia y la medicina son el mejor aliado en el camino hacia el bienestar individual.

