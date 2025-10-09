¡Con ritmo criollo! Adamari López saca sus mejores pasos de joropo junto a Jorge Matamoros

Suscríbete a nuestros canales

Un fragmento de cultura venezolana se tomó tiernamente la atmósfera en España. Adamari López, conocida presentadora y actriz, publicó un video en sus redes sociales donde aparece bailando joropo, la danza tradicional venezolana, de la mano de un entusiasta maestro: el maquillador venezolano Jorge Matamoros.

En la publicación, López expresó su agradecimiento: "Gracias @jorge_matamoros por enseñarme a bailar joropo ¿cómo nos quedó? Me dijeron que es el baile típico de allá". Por su parte, Matamoros correspondió el cariño en sus propias redes, comentando: "Qué placer poder enseñarte a bailar nuestro joropo venezolano 😍 gracias mi adorada @adamarilopez ❤️🇻🇪". El video, acompañado de los hashtags #Hispanidad25 y #España, rápidamente generó una ola de comentarios positivos de sus seguidores, celebrando esta muestra de hermandad cultural.

Sobre Adamari López

Adamari López es una presentadora, actriz y figura mediática puertorriqueña con una extensa trayectoria en la televisión en español. Es una figura muy querida y reconocida por su carisma y conexión con el público. Recientemente, ha participado en programas de gran audiencia como "Siéntese Quien Pueda" en Univision. Su trabajo constante la mantiene como una personalidad relevante e influyente en la industria del entretenimiento.

Sobre Jorge Matamoros

Jorge Matamoros es un maestrico del maquillaje de origen venezolano, cuyo talento y trabajo con celebridades internacionales le han valido un gran reconocimiento en redes sociales y en la industria de la belleza. A través de sus plataformas, comparte no solo su arte, sino también aspectos de su cultura, como en esta ocasión con la enseñanza del joropo.

