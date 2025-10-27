De la televisión a nuevos horizontes: los caminos que recorren hoy los actores venezolanos en el extranjero

Suscríbete a nuestros canales

La industria del entretenimiento ha sido testigo de cómo algunas de sus estrellas más brillantes han decidido dar un paso al costado para perseguir nuevas pasiones y estilos de vida. Actrices como Allisson Lozz, Milena Santander, Alejandra Procuna, Marisol Santacruz y Sonya Smith han optado por reinventarse, dejando atrás las cámaras para dedicarse a otras actividades que les brindan satisfacción personal y profesional.

Allisson Lozz: De telenovelas a la vida familiar y empresarial

Allisson Lozz, conocida por su participación en Rebelde y Al Diablo con los Guapos, dejó la actuación en 2010 para dedicarse a su familia y a su fe como Testigo de Jehová. Actualmente, reside en Colorado con su esposo y dos hijas, y trabaja como directora de ventas independiente en Mary Kay Cosmetics. En redes sociales, comparte su vida cotidiana y proyectos personales, aunque prefiere mantener su pasado actoral en segundo plano.

Milena Santander: De actriz a emprendedora

Milena Santander, quien participó en telenovelas venezolanas como Samantha y Las Bandidas, ha dejado atrás su carrera actoral para dedicarse al emprendimiento. En sus redes sociales, se presenta como actriz, publicista y chef ocasional, mostrando su faceta empresarial y su pasión por la cocina.

Marisol Santacruz: De la televisión a la vida privada

Marisol Santacruz, actriz mexicana conocida por telenovelas como Lazos de amor y Soy tu dueña, se retiró de la actuación cuando tuvo tu primer hijo y abrió un salón de belleza, para 2013 volvió a la televisión aunque fue solo un proyecto.

Sonya Smith: De actriz a empresaria

Sonya Smith, actriz venezolana-estadounidense conocida por su participación en telenovelas como Aurora y Corazón Valiente, ha optado por alejarse de la actuación para enfocarse en su familia y en proyectos empresariales. Se graduó como enfermera en 2016 y actualmente trabaja en una clínica junto a un médico ortopédico, atendiendo principalmente a pacientes de la tercera edad.

Estas actrices han demostrado que la vida después de la fama puede ser tan gratificante como la carrera actoral. Al tomar decisiones valientes para seguir sus pasiones y prioridades personales, han encontrado nuevas formas de realización y éxito.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube