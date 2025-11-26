Dora Mazzone y Héctor Manrique extienden "su romance": aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La aclamada obra “Cartas de amor” protagonizada por Dora Mazzone y Héctor Manrique regresa para un encore exclusivo.

Esta pieza, del célebre dramaturgo estadounidense A. R. Gurney, extendió su temporada en el teatro Trasnocho por solo tres funciones adicionales.

Cierre de lujo

Bajo la experticia directiva de Héctor Manrique, quien también comparte escenario, la dupla estelar que conforma con la primera actriz Dora Mazzone ha cautivado al público. Juntos dan vida a la emotiva travesía de Melissa y Andy, dos almas que se conocen desde la infancia y cuya vida, con todos sus encuentros y desencuentros, ambiciones, fracasos y triunfos, se narra íntegramente a través de las cartas que se han enviado desde los siete hasta los cincuenta y tantos años.

La obra es un espejo de las pasiones humanas. El temperamento de Melissa, quien es inestable y apasionada, contrasta con Andy. juicioso y ambicioso, y se produce un choque de caracteres que define lo que es el amor y la vida misma. Esta pieza, que fue finalista del Premio Pulitzer, es un verdadero canto a la sensibilidad y la inteligencia.

"Es un homenaje a la escritura, a esa forma extraordinaria de comunicación, un viaje absolutamente emocionante y conmovedor”, detalló Manrique.

Fechas de presentación

Las funciones serán los días viernes 28: 6:00 pm, sábado 29 a las 5:00 pm y domingo 30 de noviembre a las 5:00 pm. Las entradas, con un precio de $15 (o su equivalente en bolívares), están a la venta en la taquilla del teatro Trasnocho (C.C. Paseo Las Mercedes) y a través del número: 0414-6913811.

