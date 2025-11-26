Liliana Rodríguez Morillo desata tormenta en redes con indirecta a El Puma tras su altercado en un avión

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, José Luis “El Puma” Rodríguez fue obligado a bajarse de un avión en Quito tras un altercado con un tripulante, el incidente ocurrió porque el operador le indicó al cantante que debía arreglar mejor sus pertenencias y aunque esté lo hizo y se disculpó en reiteradas oportunidades, el empleado fue a poner su queja con el capitán del avión quien terminó por apoyarlo y le gritó a José Luis Rodríguez que bajara del avión.

Tras el altercado, El Puma de grabó narrando la experiencia

“Me sacaron literalmente como un delincuente… me sentí pisado, humillado”, relató.

El incidente provocó que su viaje a Miami se pospusiera y dejó registrado un momento de humillación pública que rápidamente se volvió viral, pero lo que más llamó la atención fue la reacción de su hija Liliana Rodríguez Morillo, quién con un mensaje pasivo-agresivo, se ganó la atención.

La indirecta que incendió Instagram

La combinación de ironía y reproche no pasó desapercibida, y aunque borró el post poco después, ya era demasiado tarde: la publicación se viralizó de inmediato.

Los seguidores reaccionaron de maneras divididas. Algunos le tomaron la palabra diciendo que efectivamente no debería estar solo, mientras que otros vieron en ella un recordatorio de las tensiones familiares:

"Se nota que vive pendiente de lo que sucede con el papá, pobrecita, vive tu vida mija”, escribió un usuario.

El episodio demuestra que la relación entre El Puma y sus hijas sigue generando morbo y titulares. Lo que comenzó como un problema en un vuelo terminó en un escándalo familiar digital, con Liliana en el centro del huracán y dejando clara la tensión que ha marcado a los Morillo durante años.

