Drama en la vecindad: un repaso por todos los escándalos de Florinda Meza

Florinda Meza, la eterna Doña Florinda, navega aguas turbulentas desde el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, la bioserie de HBO Max que desempolvó fantasmas del pasado. La actriz de 76 años se encuentra en el centro de una tormenta mediática por múltiples controversias que resurgieron gracias a la producción, desde su comentario sobre los seis hijos y la exesposa de Roberto Gómez Bolaños —a quienes llamó "siete grandes defectos"— hasta un video donde se le ve golpeando la frente del comediante durante una entrevista.

La polémica más sonada estalló cuando circuló una entrevista donde Meza se refirió a la familia de Chespirito como "defectos", un comentario que justificó como una broma inspirada en la canción Casi Perfecto de Ana Cirré: "Hasta hay una canción que dice: 'Eres el hombre perfecto, solo tienes un error'. Esas cosas se dicen de broma" . Sin embargo, usuarios en redes sociales no perdonaron la analogía, tachándola de insensible y cruel. La actriz contraatacó cuestionando la veracidad de la bioserie: "Lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Él hizo una gran labor, y un muerto no puede defenderse".

El conflicto se intensificó con la reaparición de un video donde Meza golpea a Gómez Bolaños durante una videollamada con la periodista Adela Micha. En la grabación, la actriz —fuera de cámara— reprende al comediante por no mirar hacia la lente, acción que generó acusaciones de maltrato en redes: "Hasta yo sentí miedo", "Eso no es normal, es violencia", comentaron usuarios . Este material alimentó teorías sobre una dinámica de control en la relación, especialmente en los últimos años de vida del creador de El Chavo del 8.

La lista de controversias incluye también su trato hacia el personal doméstico. En una entrevista en La Saga, Meza se refirió a su "servidumbre" con frustración: "Me desespera que camine más despacio que yo", declaración que fue tachada de clasista y discriminatoria. Internautas señalaron que el término es anacrónico y refleja una actitud de superioridad, criticismos que se suman a señalamientos previos por su carácter "fuerte e inflexible".

La bioserie también destapó tensiones con excompañeros del elenco. Carlos Villagrán (Kiko) calificó el guion como "una porquería", mientras María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) compartió fotos de su boda con Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito, en un gesto interpretado como apoyo a la familia biológica. Edgar Vivar (Ñoño) adoptó una postura más neutral, pero reconoció que Meza era "meticulosa y perfeccionista" en el set.

A pesar de las críticas, Meza recibió un apoyo inesperado de Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, quien defendió su legado y aclaró que la bioserie solo buscaba mostrar a su padre como "un hombre real, con virtudes y defectos" . La actriz, por su parte, se mantiene activa en redes sociales, donde comparte imágenes icónicas de la vecindad y responde con ironía a los ataques: "¿Y usted es pariente de Los Chifladitos?", replicó a un usuario que la comparaba con Ángela Aguilar.

Mientras prepara su documental autobiográfico Atrévete a vivir, Florinda Meza demuestra que, más allá de las polémicas, su vínculo con el legado de Chespirito sigue siendo indisoluble. Un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la línea entre la protección de la memoria y la revisión histórica siempre será territorio de disputa.

