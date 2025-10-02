Drama sin fin: el escándalo que desató el nuevo enfrentamiento Cardi B y Nicki Minaj

Suscríbete a nuestros canales

Cardi B y Nicki Minaj son dos de las raperas más prominentes y exitosas de la última década, y son ampliamente conocidas por su intensa y prolongada rivalidad en la industria musical y en las redes sociales.

Aunque ambas estuvieron en una especie de tregua durante un tiempo, hace poco se reavivó la guerra, principalmente a través de una intensa y muy personal pelea de palabras a través de X (anteriormente Twitter).

La eterna guerra entre Cardi B y Nicki Minaj

Cabe destacar, que la rivalidad entre Cardi B y Nicki Minaj no es simplemente una disputa musical; sino que esto es una saga que ha definido el rap femenino moderno, pasando de una "guerra fría" de insinuaciones a un conflicto abierto con altercados físicos y peleas épicas en redes sociales.

La tensión comenzó a gestarse con la meteórica ascensión de Cardi B. Cuando su sencillo "Bodak Yellow" se disparó en las listas en 2017, la rapera de origen dominicano se posicionó como la primera gran amenaza al reinado de años de Nicki Minaj como la "Reina del Rap".

En este sentido, a mediados de 2017, se reportó que Nicki Minaj le dio "Me Gusta" a un comentario en redes que criticaba el talento de Cardi B. Aunque fue negado, la semilla de la discordia se había plantado. La colaboración de ambas en el tema de Migos, "Motorsport", debía ser una muestra de paz. Sin embargo, surgieron rumores de drama por la filmación separada de sus escenas en el video y la supuesta alteración del verso de Nicki, lo que avivó la especulación de un enfrentamiento oculto.

Luego de esta primera polémica, ambas artistas llegaron a una confrontación pública y explosiva, dando origen a su actual estatus de némesis.

En 2018, durante la fiesta Harper's Bazaar ICONS de la Semana de la Moda de Nueva York, Cardi B atacó a Nicki Minaj y le arrojó un zapato (luego de ser supuestamente detenida por la seguridad), dejando a Cardi con un notorio chichón en la frente. Cardi acusó a Nicki de haber hecho comentarios despectivos sobre su hija recién nacida, Kulture.

Luego de esta pelea, ambas raperas se enfrascaron en una serie de tiraeras en redes sociales y en el programa de radio de Nicki, "Queen Radio". Se lanzaron acusaciones sobre Payola (pago por reproducción), filtración de números de teléfono y uso de ghostwriters. Nicki ofreció una tregua, pero la animosidad se mantuvo.

Durante muchos años, tanto Nicki Minaj como Cardi B, se habían mantenido a raya y evitaban cruzarse lo más mínimo posible. Sin embargo, en los últimos días, Nicki Minaj reavivó la llama de la discordia tras el lanzamiento del segundo álbum de Cardi B, Am I the Drama?.

Y es que Nicki insinuó que Cardi había inflado las cifras de ventas de su álbum para asegurar la certificación de doble platino, haciendo comentarios burlones en X sobre el bajo precio promocional.

Ante esto, la afectada atacó acusando de supuestos problemas de adicciones y mencionó la condena de su hermano por abuso infantil, además de señalar que Nicki, con 16 años de carrera, debería compararse con sus pares (Rihanna, Drake, Taylor Swift) y no con una artista más reciente.

Por su parte, Nicki Minaj atacó el físico de Cardi, su embarazo, y a su hija Kulture, usando términos despectivos y acusándola de mentir sobre temas de fertilidad.

