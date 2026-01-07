El papel que Jack Black dejó pasar: el actor confiesa por qué se arrepiente de su decisión

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista navideña con el programa Capital Breakfast de la cadena británica Capital FM, Jack Black abordó con humor y sinceridad los roles que ha rechazado a lo largo de su carrera. El actor, conocido por papeles como Po en Kung Fu Panda y Bowser en Super Mario Bros., no dudó en identificar el que considera su mayor error: "Me ofrecieron, y lamento haber dicho que no... me ofrecieron el papel de Síndrome en esa fantástica película 'Los Increíbles' —una de mis favoritas de todos los tiempos, por cierto", confesó.

Los motivos de un rechazo apresurado

Black detalló dos razones principales para su negativa inicial. La primera fue su desconocimiento sobre el entonces emergente director Brad Bird, quien para 2003 solo había dirigido El Gigante de Hierro. "Dije que no porque pensé: '¿Brad Bird? ¡Jamás oí hablar de él!'", admitió el actor.

La segunda razón fue su percepción inicial del personaje. Black consideró que el guion presentaba a Síndrome como un villano demasiado simple. "Este personaje que me ofrecen es un villano, pero es un poco unidimensional. Me interesa, pero me gustaría ver una reescritura. ¿Le añadirías alguna dimensión a este personaje?", fue la petición que le hizo al director.

Una respuesta contundente y una lección aprendida

La respuesta de Brad Bird fue inmediata y no dejó lugar a dudas. Según relató Black, el director le dijo: "Sí, ya terminaste. Sal de aquí". El papel terminó en manos de Jason Lee, y la película se estrenó en 2004 convirtiéndose en un fenómeno mundial: recaudó más de 630 millones de dólares, ganó el Oscar a Mejor Película Animada y se consolidó como un clásico moderno.

Fue este rotundo éxito lo que hizo reflexionar a Black. "Aprendí una lección valiosa porque cuando salió esa película, resultó ser una de las mejores jamás hechas", reflexionó. "Me pregunté: '¿Por qué fui tan complicado?'".

