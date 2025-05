Elton John se queja del Gobierno británico: exige derechos de autor a la IA

Suscríbete a nuestros canales

El cantante británico Elton John dijo sentirse "traicionado" por el gobierno laborista del Reino Unido, al que calificó de "completo fracasado", por los planes de eximir a las empresas tecnológicas de la leyes de derechos de autor.



En declaraciones a la BBC divulgadas hoy, el cantante afirmó que si el gobierno sigue adelante con los planes para permitir que las empresas de Inteligencia Artificial (IA) utilicen el contenido de los artistas sin pagar, se estaría "cometiendo un robo a gran escala".



Los planes del Ejecutivo están contenidos en un proyecto de ley actualmente en curso parlamentario, denominado Ley de Datos (Uso y Acceso), que ha sido rechazado también por otros artistas.



Hace unos días, la Cámara de los Lores (alta) votó por mayoría a favor de enmendar esa pieza legislativa a fin de añadir requisitos de transparencia, cuyo objetivo es garantizar que los titulares de derechos de autor tengan que autorizar el uso de su obra.



Sin embargo, días después, la Cámara de los Comunes (baja) rechazó ese cambio, lo que significa que el proyecto de ley seguirá debatiéndose entre ambas cámaras hasta que se llegue a un acuerdo.



Los programas de IA extraen, o aprenden, de grandes cantidades de datos como texto, imágenes o música en línea para generar nuevo contenido que parece creado por un ser humano.



Elton John admitió el "peligro" para los artistas más jóvenes porque "no tienen los recursos para luchar contra las grandes empresas tecnológicas. Es criminal, me siento increíblemente traicionado."



"La Cámara de los Lores votó y la votación fue de más de dos a uno a nuestro favor. El gobierno simplemente lo interpretó como si dijera: 'Bueno, la gente mayor... como yo, se lo puede permitir'", dijo.



El cantante advirtió de que el gobierno va camino de "robar a los jóvenes su legado y sus ingresos", y resaltó que el Gobierno "está siendo un completo fracasado y estoy muy indignado por ello".



Afirmó que si el gobierno no cambia sus planes, estaría dispuesto a llevarlo a los tribunales.



Elton John consideró que lo frustrante es la complacencia o la disposición a dejar que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley se salgan con la suya.

