Un amor de película: John Krasinski revela que era fan de Emily Blunt desde “El Diablo Viste a la Moda”

John Krasinski reveló que es fan de El Diablo Viste a la Moda mucho antes de conocer a Emily Blunt, con quién tiene aproximadamente 16 años de relación y 15 de matrimonio, quien además es una de las protagonistas de la cinta.

Durante una entrevista para Variety, el actor confesó que llegó a ver la popular película más de 70 veces y narró una anécdota graciosa "cuando nos vimos por primera vez, ella estaba como: ‘¿Alguna vez la has visto?’ Yo le dije: ‘Mmm, no, nunca’. Pero mi DVD estaba desgastado...".

Krasinski detalló que siempre la pasan en los canales de televisión por lo que para él es inevitable no detenerse a verla aunque sea unos minutos y no por compromiso ni por su relación con Blunt, sino porque disfrutaba su papel y está es una de sus películas favoritas: "No sabía que Emily era mi futura esposa", bromeó. Su comentario generó reacciones en redes, donde muchos destacaron lo especial de que un fan terminara formando una familia con la actriz que admira.

El Diablo Viste a la Moda, fue estrenada en 2006, es una de las películas más icónicas de la década, con Meryl Streep como la temida editora Miranda Priestly y Emily Blunt como su sarcástica asistente. La cinta marcó un antes y un después en la carrera de Blunt, y, según estas nuevas declaraciones, también fue clave —aunque indirectamente— en la historia personal de Krasinski.

La pareja se conoció en 2008 y se casó en 2010, consolidándose como una de las duplas más sólidas y queridas de Hollywood.

