En video: la sorpresa de Peso Pluma para Kenia Os en plena entrevista

Kenia Os conquista Hollywood con el estreno de su documental "Kenia Os: La OG" en cines de Los Ángeles este 29 de agosto. La producción promete revelar el lado más íntimo de la artista, desde sus inicios hasta su consolidación como fenómeno musical. El filme incluye material exclusivo de sus giras mundiales y testimonios de colaboradores que nunca antes habían hablado públicamente sobre su carrera, posicionándola como la nueva fuerza del entretenimiento latino.

Durante su entrevista con Juan Carlos Arciniegas, Kenia abordó temas cruciales como los protocolos de seguridad que rodean su carrera. "El trabajo en la seguridad de la artista" fue uno de los puntos centrales, revelando los desafíos de mantenerse protegida en la era digital. La charla también exploró las colaboraciones entre talentos jóvenes de la industria, donde Kenia confesó que prefiere alianzas orgánicas sobre estrategias comerciales forzadas, valorando la autenticidad en cada proyecto.

El beso que detuvo la entrevista

El momento más viral ocurrió cuando Peso Pluma irrumpió espontáneamente para robarle un beso a Kenia durante la plática. "Peso Pluma, pareja de la intérprete, apareció para robarle un beso mientras ocurría la plática dejando a su paso un divertido momento". El incidente refleja la química pública de la pareja, que podría culminar en una colaboración musical para finales de 2025, aunque ambos mantienen silencio al respecto.

Proyección internacional

El documental marca un punto de inflexión en la carrera de Kenia Os, solidificando su transición de influencer a artista global. Medios como Variety destacan que su estrategia sigue el modelo de Becky G y Karol G, usando documentales para humanizar su marca. Con proyecciones confirmadas en México, España y Argentina, "La OG" promete convertirse en el estándar dorado para artistas digitales que buscan legitimidad en la industria tradicional.

