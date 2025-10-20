Hija de Michael Jackson emprende una batalla legal por el patrimonio del Rey del Pop: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

A dieciséis años de la partida de Michael Jackson, su legado financiero se convierte en escenario de un enfrentamiento judicial que enfrenta a su hija Paris contra los ejecutores designados para administrar la fortuna. Según documentos del Tribunal Superior de California a los que ha tenido acceso este medio, la joven de 27 años ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares de la herencia, cifra que los albaceas esgrimen como prueba de su gestión exitosa.

John Branca y John McClain, los administradores del patrimonio, defendieron su labor señalando que "nunca habría recibido esa cantidad si los ejecutores hubieran seguido el procedimiento habitual". Sin embargo, la visión de Paris Jackson contrasta radicalmente con esta postura, iniciando una batalla legal que cuestiona los manejos financieros del legado de su padre.

Acusaciones cruzadas en los tribunales

El conflicto judicial estalló cuando Paris, a través de sus abogados, presentó una demanda que califica la gestión de los albaceas como similar "al Mago de Oz", donde se pide confianza ciega sin permitir ver detrás de la cortina. La principal denuncia se centra en pagos no registrados por más de 625.000 dólares realizados en 2018 a varios bufetes de abogados por trabajos no especificados.

Por su parte, el abogado Jonathan Steinsapir, representante de los administradores, ha calificado las acusaciones como "infundadas y difamatorias", recordando que cuando Michael Jackson falleció en 2009, el patrimonio "arrastraba deudas que superaban los 500 millones de dólares" y que gracias a su gestión actualmente está valorado en más de 2.000 millones.

La sombra del testamento original

El testamento de Michael Jackson, firmado en 2002, establece disposiciones claras que ahora adquieren nueva relevancia en medio del conflicto. El documento especifica que el 40% de su fortuna corresponde por partes iguales a sus tres hijos: Prince, Paris y Bigi (antes conocido como Blanket), mientras que otro 40% fue asignado a su madre Katherine Jackson. El restante 20% estaba destinado a obras benéficas mediante un fondo fiduciario.

La exclusión de su padre Joe Jackson y algunos de sus hermanos del testamento generó tensiones familiares desde un principio, pero es ahora la disputa sobre la transparencia en la administración lo que lleva el caso a nuevos frentes legales. Paris ha solicitado específicamente la anulación de una orden de 2010 que permite a los ejecutores aprobar pagos legales sin supervisión judicial previa.

Este caso judicial coincide con un momento de transformación personal para Paris, quien recientemente ha hablado abiertamente sobre sus luchas contra adicciones y su proceso de recuperación, mostrando una determinación que ahora traslada al ámbito legal para asegurar lo que considera una gestión justa de la herencia que su padre dejó para ella y sus hermanos.

