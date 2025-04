Homenaje a Rubby Pérez: la bandera de Venezuela acompañó el féretro a su salida del Teatro Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este jueves se llevó a cabo la ceremonia fúnebre para despedir al reconocido cantante de merengue, el dominicano Rubby Pérez.

A través de su cuenta en Instagram, la periodista Karla Salcedo Flores compartió un video desde el Teatro Nacional Eduardo Brito.

En el video compartido, miles de seguidores y fanáticos del artista lo despidieron al canto de "Volveré, volveré; porque te quiero hasta tu puerto volveré; volveré, volveré; serás mi estrella, si tú me esperas volveré".

Entre lágrimas y tristeza por la inesperada despedida del merenguero se pudo ver la salida del féretro cubierto por la bandera de República Dominicana y la bandera de Venezuela.

¿Cómo era la relación de Rubby Pérez con Venezuela?

Era reconocido por tener una gran energía y alegría en todos sus conciertos, además de ser recordado por los venezolanos con el corazón, el cantante en muchas ocasiones acostumbraba hacer mención de Venezuela, su cultura y su gente.

Durante una entrevista con el periodista David Parra, confesó que conocía Maracaibo "cómo la palma de su mano" y cada vez que lo visitaba se quedaba en el hotel del Lago y compartía con la agrupación de Guaco, con quiénes jugaba sóftbol y bromeó recordando que aunque Gustavo lo "ponchó" él le devolvió "un jonrón que la bola no ha caído todavía".

Recientemente, se presentó en la misma discoteca donde dijo: "y si tú no me quieres, me voy pa' Venezuela, a comer arepa y cachapa"

Rubby Pérez será por siempre recordado en Venezuela, tal como lo dijo él con sus palabras: "que los venezolanos me aman tanto como cualquier artista venezolano, el pueblo de Venezuela va a tener mi corazón para toda la vida y así se va a quedar, yo me autodefino como dominico-venezolano".

Tragedia enluta a República Dominicana

Durante la madrugada del martes, colapsó la discoteca dominicana Jet Set, dejando como resultado la muerte del artista y más de 130 personas, entre ellas más de una decena de venezolanos.

El colapso ocurrió durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, cuyo cuerpo fue recuperado en la mañana del miércoles.

En una conferencia de prensa, el director del COE, general Juan Manuel Méndez, informó que más de 300 brigadistas provenientes de más de 22 instituciones públicas están participando en las tareas de rescate.

