La polémica que sacude a Jeremy Renner: cineasta china hace fuertes acusaciones en su contra

El actor nominado al Oscar, Jeremy Renner, enfrenta serias acusaciones de acoso sexual e intimidación por parte de la cineasta y artista multimedia china, Yi Zhou, quien hizo públicas sus denuncias a través de redes sociales.

La controversia se hizo viral rápidamente, con el actor y su equipo legal respondiendo de forma vehemente a las alegaciones.

Yi Zhou alega que el contacto con el actor de Marvel se inició en junio de 2025. Ella afirma que Jeremy Renner le envió fotos íntimas no solicitadas a través de mensajes directos y WhatsApp, y la "sedujo" haciéndole creer en la posibilidad de una relación seria, la cual se mezcló con una colaboración profesional para dos proyectos.

Las acusaciones más graves de Zhou se centran en un encuentro en la casa de Renner en Nevada, donde el actor presuntamente se mostró "intoxicado y violento", llegando a gritarle.

Al confrontarlo posteriormente sobre su conducta, Zhou sostiene que el famoso la amenazó con llamar a las autoridades de Inmigración (ICE) para deportarla, un acto que, según ella, la dejó profundamente "conmocionada y asustada."

La famosa decidió compartir capturas de pantalla y registros escritos que, según afirma, respaldan sus declaraciones, señalando que su intención al hablar no es la retaliación, sino la "transparencia" sobre el lado oscuro de Hollywood.

En una rápida y contundente respuesta, el equipo legal de Jeremy Renner ha negado categóricamente todas las acusaciones, en este sentido, un representante del actor declaró a varios medios que "Las alegaciones son totalmente inexactas y falsas".

El abogado del actor, Marty Singer, emitió una carta de cese y desista dirigida a Yi Zhou, donde califica las denuncias como "falsas, escandalosas y altamente difamatorias".

La defensa del actor afirma que fue Yi Zhou quien "persiguió y acosó agresivamente" a Jeremy Renner durante meses con mensajes inapropiados y que el actor solo tuvo un breve encuentro de naturaleza consensual. Según la versión del actor, fue él quien terminó el contacto en agosto de 2025.

Por ahora, el debate se mantiene en el ámbito público y legal, esperando las próximas acciones que tomen ambas partes en esta batalla de versiones contrapuestas.

