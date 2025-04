Lady Gaga añade nueva fecha a su gira 'The Mayhem Ball'

Suscríbete a nuestros canales

Lady Gaga ofrecerá un tercer concierto en su regreso a España, por lo que añade la fecha del 31 de octubre en Barcelona a los ya anunciados el 28 y 29 de ese mes dentro de su gira 'The Mayhem Ball', informó este martes la promotora Live Nation.

La artista estadounidense, que ha ganado 14 premios Grammy, añade esta nueva actuación debido a la "altísima demanda" de su nueva gira, que contará con fechas en Norteamérica y Europa.

En este tour, Lady Gaga presentará su nuevo álbum, 'Mayhem', que recibió gran reconocimiento por parte de la crítica y los fans tras su lanzamiento y debutó en el puesto #1 del Billboard 200.

La cantante, actriz y diseñadora volverá a España siete años después de su última visita en 2018, cuando ofreció dos conciertos también en el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de su gira 'Joanne World Tour'.

En su primera semana, el disco 'Mayhem' acumuló más de 240 millones de reproducciones a nivel global, marcando el mayor debut en 'streaming' de Lady Gaga hasta la fecha.

También registró su mejor semana en ventas de vinilos, con 74.000 unidades vendidas en 14 ediciones coleccionables, de las que algunas incluían pistas exclusivas, como 'Kill for Love' y 'Can't Stop the High'.

Además, la edición digital del álbum también incluye los videoclips de 'Die With a Smile', 'Disease' y 'Abracadabra'.

La preventa para los tres conciertos de Barcelona ha comenzado el lunes, mientras que la venta general de entradas empezará el día 3 de abril con un precio mínimo de 55 euros.

