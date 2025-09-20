Las cuatro anécdotas de Lasso que te harán reír: de peleas callejeras a fans confundidas

Suscríbete a nuestros canales

Lasso no solo brilla en la música con sus letras románticas y melodías pegajosas. Detrás del artista existe un personaje cargado de humor involuntario y situaciones insólitas que parecen sacadas de una película de enredos. Entre confusiones con fans, relaciones amorosas desiguales y un Twix perdido en plena Ciudad de México, el cantante se ha convertido en el protagonista de anécdotas que él mismo relata con tanta naturalidad que terminan siendo parte de su encanto.

El papá confundido de una fan

Una de sus anécdotas más virales ocurrió cuando un señor lo acusó de haber hecho llorar a su hija al negarle una foto. Lasso, desconcertado, se disculpó y hasta ofreció grabar un saludo especial. Poco después, el padre reconoció que ni él ni su hija sabían quién era realmente Lasso, pues lo había confundido con otro cantante. El venezolano, entre risas, terminó contando la historia como ejemplo de lo extraño y divertido que puede ser el reconocimiento público.

El look de luto tras un corazón roto

Tras terminar su relación con la actriz Sheryl Rubio, Lasso pasó por una etapa en la que solo vestía de negro. Para él era una forma de llevar su “luto sentimental”. Sin embargo, esa misma intensidad lo llevó a componer Un millón como tú, una de las canciones más exitosas de su carrera. Hoy, con más distancia emocional, recuerda esa época con humor, consciente de lo melodramático que resultaba vestirse como si fuera a un funeral cada día.

La heroica pelea que terminó sin Twix

En Ciudad de México, un domingo tranquilo, Lasso salió a comprar dulces para complacer a su novia. Regresaba feliz con una bolsa repleta de 16 golosinas cuando se topó con lo que parecía una discusión de pareja, sin pensarlo, empujó al hombre para protegerla, pero al instante la mujer corrió y se marchó, entre la discusión, el supuesto agresor le dice que ella lo había robado él apenado solo le ofreció uno de los dulces que tenía en la bolsa, y el hombre eligió entre todos justo el único Twix que había comprado para él.

La relación tóxica con una cantante “súper famosa”

Lasso también ha contado una de sus historias amorosas más peculiares: un romance con una cantante internacional “súper, súper famosa” cuyo nombre nunca ha querido revelar. Según él, aquella relación era tan desigual que ella decidía todo: cuándo verlo, cuándo ignorarlo y hasta cuándo debía irse de viaje. Él, feliz pero sometido, llegó a describirse como un “golden retriever” que iba corriendo cada vez que lo llamaba.

Aunque Lasso asegura que trató de terminar la relación, terminó quedándose seis meses más, consciente de lo absorbente pero irresistible que era aquella historia. “Leila, donde quiera que estés, toda famosa y espectacular, esa canción es tuya”, confesó con ironía.

El lado gracioso del desamor

Lo curioso es que muchas de las canciones más exitosas de Lasso han nacido de estas experiencias intensas y, en ocasiones, ridículas. Él mismo reconoce que, en retrospectiva, el drama de aquellos días ahora lo hace reír.

Sus anécdotas, contadas con honestidad y humor, revelan a un músico que sabe reírse de sí mismo y convertir cada tropiezo en una buena historia y que quizás por eso conecta tanto con su público.

