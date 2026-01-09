¡Los cambios de una Miss! Clara Vegas reaparece en redes y anuncia cosas nuevas para este 2026

Suscríbete a nuestros canales

Clara Vegas, actual reina del Miss Venezuela y representante rumbo al Miss Universe, reapareció en redes sociales con un video tan orgánico como cercano. Acompañada de sus hermanos, la Miss decidió acabar con el silencio digital para reconectar con su público, compartir detalles personales y dejar claro que este 2026 marcará una etapa intensa y emocionante dentro de su reinado.

Lejos del protocolo y el glamour habitual, Clara se mostró auténtica, relajada y fiel a su estilo.

Una aparición familiar y sin poses

El video, grabado en un ambiente completamente casual junto a sus hermanos, dejó ver a la Clara cómoda y espontánea. Entre risas, bromas y momentos improvisados,

Durante la grabación, no faltaron los momentos divertidos: desde conversaciones cotidianas hasta un instante en el que todos terminaron cantando, reforzando esa imagen cercana que tanto conecta con su audiencia

Uñas rojas, brackets y aceptación personal

Clara exhibió con orgullo sus uñas color rojo, confesando que tenía años sin atreverse a usar un tono tan llamativo. Para ella, este pequeño cambio simboliza una etapa de mayor seguridad y libertad al momento de expresarse.

También habló abiertamente sobre el uso de brackets, asegurando que le encantan, aunque reconoce que ahora habla distinto y con humor, contó que en su casa suelen burlarse cariñosamente de su forma de pronunciar algunas palabras.

Clara explicó que decidió hacer el video porque extrañaba profundamente a su público. Admitió que, entre compromisos y responsabilidades, no siempre puede estar tan presente como quisiera, pero quiso dejar claro que el cariño hacia sus seguidores sigue intacto.

Un 2026 lleno de expectativas para el Miss Venezuela

Antes de cerrar el video, Clara anunció que se vienen cosas muy emocionantes este año, especialmente relacionadas con las actividades del Miss Venezuela. Aunque no reveló detalles concretos, dejó entrever que su agenda estará cargada de eventos, preparación y nuevas experiencias.

