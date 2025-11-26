Miss Universe bajo la lupa de la corrupción: otro ejecutivo señalado por actividades ilícitas

Suscríbete a nuestros canales

Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universe México, pasó de ser un rostro asociado al glamour y las pasarelas a protagonista de un escándalo judicial de proporciones históricas. La Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible operando entre Guatemala y México.

De acuerdo con la investigación, Rocha Cantú habría utilizado rutas estratégicas para trasladar combustible y sustancias ilícitas, incluyendo transportes fluviales por el río Usumacinta y pipas por carreteras mexicanas. Además, la red estaría relacionada con el suministro de armas a cárteles en México, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones y pone en jaque la imagen de un certamen que durante años ha vendido glamour y valores positivos.

Estrategias legales: testigo protegido y posibles revelaciones

Tras la emisión de la orden de aprehensión, Rocha Cantú se acogió al programa de “testigo protegido” de la FGR, lo que podría permitirle negociar su colaboración a cambio de beneficios legales. Esta figura ha generado rumores dentro del mundo del espectáculo sobre posibles traiciones y revelaciones internas que podrían implicar a otros miembros de la red, y que ahora tienen en vilo a la prensa y a los patrocinadores del certamen.

Cateos recientes revelaron documentos, cuentas bancarias y registros financieros que podrían vincular directamente al empresario con operaciones ilícitas de gran magnitud.

Impacto mediático: Miss Universe en el ojo del huracán

La noticia del escándalo provocó un terremoto mediático. Que un ejecutivo del certamen, conocido por proyectar lujo y elegancia, esté ahora implicado en delitos graves ha generado comentarios de todo tipo en redes sociales, esto aunado a la orden de captura para Anne Jakkaphong por tergiversación de fondos. Ahora la polémica amenaza con afectar la credibilidad de la franquicia en medio de tantos escandalos.

Hasta ahora, la FGR continúa integrando pruebas para consolidar una acusación formal. La defensa de Rocha Cantú apuesta a su condición de testigo protegido, lo que podría implicar colaboración con las autoridades y eventuales beneficios legales.

