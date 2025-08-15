Nohely Arteaga e Iván Tamayo protagonizan la comedia romántica “Escenas de la vida conyugal: la obra llegará al Trasnocho Cultural

Suscríbete a nuestros canales

Tras arrasar en España, Argentina, Perú, Chile y Uruguay, el icónico texto de Ingmar Bergman "Escenas de la vida conyugal" aterriza en el Teatro Trasnocho de Caracas desde el 22 de agosto. Protagonizada por los titanes de la escena Nohely Arteaga y Iván Tamayo, bajo la dirección visionaria de Héctor Manrique, esta comedia dramática explora con crudeza y humor los laberintos del amor posdivorcio, rompiendo la cuarta pared para convertir al público en cómplice de sus confesiones íntimas, en funciones relámpago los viernes (8pm) y fines de semana (7pm).

Manrique, quien confiesa haber soñado por años con traer esta pieza a Venezuela, destaca su vigencia atemporal: "Es una historia de la que nadie se puede salvar [...] que te habla con una cotidianidad y una sabiduría de parte del autor que no juzga a los personajes". La obra despliega secuencias donde Juan y Mariana alternan como narradores y personajes, revelando escenas divertidas, dramáticas y conmovedoras que reflejan las contradicciones universales de la convivencia, bajo una estética minimalista que invita al espectador a "poner los colores en su cabeza".

El director enfatiza el desafío actoral: "Es de esas obras que si no tienes un par de buenos actores, mejor no la hagas", elogiando la química de Arteaga y Tamayo tras tres meses de ensayos intensos. La puesta en escena —con musicalización y espacio escénico del propio Manrique— potencia el texto de Bergman que paralizó a Suecia en los 70, utilizando vestuario de Eva Ivanyi e iluminación de José Jiménez para tejer un diálogo sobre el amor que el director califica de "enormemente seductor y necesario".

Con entradas a $12 (disponibles en www.ticketmundo.com.ve), esta producción del Grupo Actoral 80 ofrece una última oportunidad para experimentar el legado de Bergman en suelo venezolano. Manrique sintetiza el poder catártico de la obra: "El público puede sentirse muy bien, viéndose asimismo sobre el escenario", cerrando una temporada que promete conmover tanto a quienes han amado como a quienes aún buscan descifrar los misterios del corazón.

