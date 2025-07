Osmariel Villalobos habla tras su salida de Miss Universe Latina: ¿Qué futuro le depara a la venezolana ahora?

Suscríbete a nuestros canales

Después de semanas de exigencia emocional, pruebas profesionales y una exposición constante frente a las cámaras, Osmariel Villalobos reflexionó sobre su paso por el Miss Universe Latina. A través de una transmisión en vivo, la exmiss y presentadora venezolana dejó claro que esta experiencia fue mucho más que un certamen y la calificó como una prueba personal que la hizo mirar hacia adentro.

“No me ha dado tiempo de revisar redes, necesitaba este momento con ustedes”, confesó. mientras compartía cómo vivió cada día dentro del reality, revelando jornadas que comenzaban al amanecer y terminaban en la madrugada, acotó que afortunadamente la convivencia con sus compañeras le permitió crear lazos reales.

Una decisión valiente y sin arrepentimientos

Ante las críticas que recibió por sumarse al concurso, Villalobos fue clara: “Las oportunidades no se piensan tanto. Se toman. No quería quedarme con el ‘¿y si…?’”. Su paso por el programa no solo puso a prueba su resistencia física y emocional, sino también su talento y capacidad profesional: desde leer teleprompter en condiciones extremas hasta actuar frente a cámaras sin preparación previa.

Pero más allá de las cámaras, lo que se llevó es una certeza: “Me probé. Descubrí de qué estoy hecha”.

Ahora, con el certamen finalizado, Osmariel deja entrever una etapa de expansión. Asegura que vienen proyectos nuevos, que quiere estar más activa en medios y que, por primera vez en mucho tiempo, tiene claro el rumbo. No ganó la corona, pero se ganó algo más valioso que fue la dirección, convicción y una versión de sí misma más fuerte.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube