Regresa Blockbuster y anuncia su plan para destronar a Netflix

El anuncio fue realizado por Dish Network, la compañía propietaria de la marca Blockbuster desde su quiebra en 2010. La visión para este renacimiento es ambiciosa: crear un servicio que capture la esencia comunitaria y de descubrimiento de los antiguos videoclubs, pero dentro de un ecosistema digital moderno. Según declaraciones de la empresa, el objetivo es ofrecer "una experiencia de streaming única que honre el legado de Blockbuster mientras innova para el espectador de hoy".

Un plan para destronar a los grandes

La nueva plataforma, que ya está en desarrollo, se distinguirá de sus competidores con características diseñadas para emular la experiencia social de visitar un videoclub. Se confirmó que incluirá "salas de visualización compartida", donde los usuarios podrán ver películas de forma sincronizada con amigos a distancia, pudiendo chatear en vivo. Otra función novedosa será un sistema de "alquiler digital", que limitará el periodo de visualización de ciertos títulos nuevos o de estreno, recreando la urgencia y el ritual de devolver las cintas a tiempo.

El diseño de la interfaz buscará un equilibrio entre lo retro y lo moderno, incorporando elementos visuales de las tiendas originales—como el emblemático logo y la tipografía—en un entorno digital intuitivo. El catálogo promete una mezcla de contenido: un amplio archivo de películas clásicas y favoritas de culto, junto con producciones originales y nuevas adquisiciones.

Un gigante que no supo adaptarse a tiempo

El regreso de Blockbuster está cargado de simbolismo. La cadena, fundada en 1985, llegó a tener más de 9,000 tiendas en su apogeo y se convirtió en un ritual cultural para millones de familias. Sin embargo, su negocio se basaba en el alquiler físico y en los altos cargos por mora. Subestimó el auge del DVD por correo y, de manera crucial, rechazó una oportunidad de comprar Netflix en el año 2000 por una cantidad ínfima comparada con su valor actual. Su incapacidad para pivotar hacia el modelo digital la llevó a la bancarrota y al cierre de sus últimas tiendas.

Un mercado saturado y una apuesta arriesgada

El lanzamiento de Blockbuster Streaming en 2026 supondrá un desafío monumental. La industria del video bajo demanda está dominada por gigantes como Netflix, Disney+, Prime Video y Max, que cuentan con presupuestos billonarios para contenido, algoritmos de recomendación muy depurados y una base de usuarios fiel. La nueva plataforma tendrá que convencer a los consumidores de añadir otra suscripción a su lista y demostrar que su oferta de "comunidad" y "descubrimiento" es más que un simple truco nostálgico.

