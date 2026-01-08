“Perdí una valiosa amistad”: Jennifer Garner revela los desafíos de su divorcio con Ben Affleck

Suscríbete a nuestros canales

Durante casi una década, Jennifer Garner evitó detallar el impacto emocional de su separación en 2015. En su reciente entrevista, distinguió claramente entre el ruido mediático y el dolor real. "Tienes que ser inteligente sobre lo que puedes y no puedes manejar, y yo no podía manejar lo que estaba allá afuera", confesó la actriz de 53 años. "Pero lo que estaba allá afuera no fue lo difícil. Lo difícil es la realidad. Romper una familia es lo difícil. Perder a un verdadero compañero y una verdadera amistad fue lo más difícil".

Esta declaración marca un giro significativo desde su postura usualmente diplomática, ofreciendo una visión cruda de la "devastación personal" que representó el fin de una relación de diez años que definió su vida adulta.

Una nueva coparentalidad

Garner explicó que, tras la separación, encontró fortaleza y resiliencia en su círculo íntimo de seres queridos. "Hago un gran esfuerzo concertado por ver a mi gente tanto como puedo, porque eso es lo que importa. Ahí es donde está tu resiliencia: en tus relaciones y en las personas que te sostienen", detalló.

El mayor testimonio de esta recuperación es la relación de coparentalidad que ha logrado construir con Affleck. La actriz expresó su gratitud y sorpresa por haber podido reconstruir un vínculo funcional: "Ahora mismo puedo coparentalizar con paz y ecuanimidad, y tenemos una relación de colaboración que no sabía si alguna vez volvería a tener". Affleck, quien ha calificado este divorcio como el "mayor arrepentimiento" de su vida, también ha elogiado públicamente a Garner como una "coproginadora y compañera realmente buena".

Vida actual: prioridad familiar y nuevos proyectos

A pesar de los desafíos, Garner enfatizó que su prioridad absoluta siempre han sido sus tres hijos: Violet (20), Seraphina (17) y Samuel (13). La actriz, que actualmente mantiene una relación con el empresario John Miller, compartió que se siente en un momento de plenitud.

En el ámbito profesional, Garner se prepara para el estreno de la segunda temporada de su serie de suspense en Apple TV+, The Last Thing He Told Me, el próximo 20 de febrero de 2026.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube