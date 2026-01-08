“Sentí algo inexplicable”: Messi revela cómo fue conocer a su ídolo musical

Suscríbete a nuestros canales

La revelación se produjo durante una extensa y distendida entrevista para el canal Luzu TV, donde Messi habló con los conductores Nico Occhiato y Diego Leuco sobre diversos aspectos de su vida personal y familiar. En medio de anécdotas cotidianas, como su gusto por el chisme en la televisión y su famosa mezcla de vino con Sprite, el astro del fútbol dejó al descubierto su lado más fanático al relatar el momento en que conoció a una de las mayores leyendas de la música argentina.

El encuentro monumental entre dos íconos

El cruce entre el futbolista y el genio del rock se dio en un escenario épico: el vestuario del Estadio Más Monumental, después de que la Selección Argentina venciera 3-0 a Venezuela en septiembre. Charly García, quien asistió al partido, visitó a los jugadores en el camerino. Messi contó que, al avisarle que el músico estaba allí y preguntarle si quería bajar a saludarlo, su respuesta fue inmediata: “Obvio, como no voy a poder bajar”.

Lo que siguió fue una emoción que el propio Messi tuvo dificultades para describir. “Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento”, confesó. El futbolista detalló que percibió en García “una energía especial, una magia” que lo dejó completamente deslumbrado. “Me encandiló su presencia. Fue algo muy loco”, relató, sorprendido por la intensidad de su propia reacción ante una figura que, aunque conocía de toda la vida, nunca había tratado personalmente.

Más que un saludo: un símbolo cultural

El breve encuentro entre estos dos monumentos de la cultura argentina trascendió el saludo protocolario. Las fotografías del momento se hicieron virales rápidamente, capturando la unión de dos mundos aparentemente distantes. Según Messi, al despedirse, Charly García le dijo “Dios te bendiga”, cerrando una interacción que para el campeón del mundo fue profundamente significativa.

